Αργεντινή: Κανένα ζώο δεν αξίζει να γίνεται πείραμα – Aρουραίοι εργαστηρίου αναζητούν μια ζεστή αγκαλιά

Από τα επώδυνα εργαστήρια πειραματόζωων σε ένα σπίτι που θα τα αγαπάει και θα τα προσέχει.

Το Ratapalooza, ένα ετήσιο φεστιβάλ στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και ευγενικό σκοπό:

Να βρει σπίτι και μια ζεστή αγκαλιά σε αρουραίους και ποντικάκια που γεννήθηκαν σε εκτροφεία ή χρησιμοποιήθηκαν σε επιστημονικά εργαστήρια και πλέον, έχοντας ολοκληρώσει τον «σκοπό» τους, θεωρείται πως περισσεύουν.

Για να προσελκύσει οικογένειες, η οργάνωση Team Ratas διοργανώνει αυτή την ξεχωριστή γιορτή.

Οπως διαβάζουμε στο ethnos,.gr, στην Αργεντινή, η διατήρηση αρουραίων ή ποντικιών ως κατοικίδιων είναι απόλυτα νόμιμη -αρκεί, φυσικά, να μην προέρχονται από τη φύση.

Το Ratapalooza θυμίζει μια ζεστή, εναλλακτική αγορά.

Στους πάγκους του μπορεί κανείς να βρει μπρελόκ, κούπες, αυτοκόλλητα και κλιπ μαλλιών, όλα σε σχήμα μικρών τρωκτικών.

Τα έσοδα πηγαίνουν αποκλειστικά στα κτηνιατρικά έξοδα και την τροφή των ζώων, τα οποία οι εθελοντές φιλοξενούν στα σπίτια τους μέχρι να βρεθεί η παντοτινή τους οικογένεια.

«Είναι πανέξυπνα και απίστευτα γλυκά πλάσματα»

Σε έναν από τους πάγκους, η Μαρία Γκαμπριέλα Απόντε κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον Καμαμπέρτο, έναν από τους τρεις αρουραίους που έχει υιοθετήσει. Όπως εξηγεί στο Associates Press, όλα τα ζωάκια της μεγάλωσαν σε εργαστήρια.

«Ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά αυτά τα ζώα ή έχει μια πολύ συγκεκριμένη και λανθασμένη αντίληψη για το τι σημαίνει κατοικίδιο. Οι αρουραίοι είναι πανέξυπνα και απίστευτα γλυκά πλάσματα», δηλώνει η ίδια.

Η Ντομινίκ Βερντιέ, εκπρόσωπος της Team Ratas, ξεκαθαρίζει ότι όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι: χρειάζεται πρόσβαση σε κτηνίατρο εξωτικών ζώων, ένα μεγάλο κλουβί γεμάτο παιχνίδια για να απασχολούνται και, πάνω από όλα, τουλάχιστον μία ώρα ποιοτικού χρόνου και παιχνιδιού μαζί τους καθημερινά.

Ένα δίκτυο αγάπης που σώζει ζωές

Η Team Ratas έχει γίνει ηγετική δύναμη στην Αργεντινή και τη Λατινική Αμερική, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε ζωάκια που, χωρίς αυτή την πρωτοβουλία, θα οδηγούνταν σε ευθανασία.

Όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν η Βερντιέ υιοθέτησε δύο αρουραίους, όταν μια φίλη της την ενημέρωσε ότι το πανεπιστήμιο όπου χρησιμοποιούνταν για έρευνα δεν τους χρειαζόταν πια.

Σήμερα, έχει στήσει ένα τεράστιο δίκτυο διάσωσης με 90 σπίτια φιλοξενίας στο Μπουένος Άιρες, συνεργάζεται με 11 εργαστήρια και, στα χρόνια της δράσης της, έχει διασώσει πάνω από 8.000 ζώα, βρίσκοντας μόνιμο σπίτι για περίπου 3.000 από αυτά.

Η σελίδα τους στο Instagram μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 ακόλουθους.

Kανένας κίνδυνος από χανταϊό

Πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την επαφή με τρωκτικά, ειδικά μετά από πρόσφατες ειδήσεις για κρούσματα χανταϊού σε άγρια πανίδα της χώρας. Ωστόσο, η Βερντιέ, η οποία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 37 τρωκτικά στο σπίτι της, ξεκαθαρίζει ότι οι αρουραίοι εργαστηρίου είναι απόλυτα υγιείς:

«Δεν μεταδίδουν απολύτως καμία ασθένεια. Δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τον δρόμο, ούτε τους έχουν χορηγηθεί ιοί ή βακτήρια. Τα εργαστήρια που μας τα παραδίδουν, μας δίνουν μόνο ζώα που είναι απόλυτα καθαρά».

