Αύξηση 2,6% των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο

Ο Ιανουάριος είναι στην καρδιά του χειμώνα. Ο τουρισμός δεν είναι στο φόρτε του. Παρ’ όλα αυτά έχει να επιδείξει μία αξιοσημείωτη επίδοση.

Συγκεκριμένα σημειώθηκε αύξηση 2,6% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, ενώ καταγράφηκε και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,4% και των εισπράξεων κατά 62%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης, τον Ιανουάριο καταγράφεται στους αρχαιολογικούς χώρους μείωση μεν των επισκεπτών κατά 9,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 105,5%.

