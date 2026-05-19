Ανακαλύφθηκε το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα – Η ιστορία του «Caedmon’s Hymn» (photos)

Oμάδα Ιρλανδών ερευνητών ανακάλυψε αυτό που πιστεύουν ότι είναι το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
H αξιοσημείωτη ανακάλυψη έγινε ενώ έψαχναν προσεκτικά ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο σε ρωμαϊκή βιβλιοθήκη. Ξεφυλλίζοντας τις ψηφιοποιημένες σελίδες του, οι ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου – Trinity College βρήκαν τον πολυπόθητο θησαυρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.
«Μείναμε εξαιρετικά έκπληκτοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν το είδαμε για πρώτη φορά» δήλωσε στο AP η Ελιζαμπέτα Μανιάντι επισκέπτρια ερευνήτρια στη Σχολή Αγγλικής Φιλολογίας του Trinity College του Δουβλίνου. Πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση του ποιήματος εντός του κύριου σώματος του λατινικού κειμένου ήταν «εξαιρετική».
Το ποίημα «Caedmon’s Hymn» (Ο Ύμνος του Καίδμωνα), που συντέθηκε στην αρχαία αγγλική γλώσσα από έναν αγρότη από τη Νορθουμβρία τον 7ο αιώνα, εμφανίζεται σε ορισμένα αντίγραφα της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Αγγλικού Έθνους». Το πρωτοποριακό έργο γράφτηκε στα λατινικά από τον Σεβάσμιο Βέδα, μοναχό και Άγιο. Η ιστορία του είναι ένα από τα πιο ευρέως αναπαραγόμενα κείμενα του Μεσαίωνα, με σχεδόν 200 γνωστά χειρόγραφα, σύμφωνα με τον Μαρκ Φόλκνερ αναπληρωτή καθηγητή Μεσαιωνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου.
Ο καθηγητής Φόκνερ θεωρεί το ποίημα του Καίδμωνα ως την ίδια τη γένεση της αγγλικής λογοτεχνίας. Το χειρόγραφο που ανακάλυψαν οι ερευντητές χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα παλαιότερα. Ενώ δύο προγενέστερα αντίγραφα περιέχουν το ποίημα στα αρχαία αγγλικά, αυτά ήταν απλώς δευτερεύουσες συμπληρώσεις – μεταφρασμένες από τα λατινικά και γραμμένες πρόχειρα στο περιθώριο ή προσαρτημένες, σημείωσαν.
Το σημαντικό εύρημα φωτίζει την ευρεία διάδοση της αγγλικής γλώσσας πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε γίνει αντιληπτό προηγουμένως, εξήγησε ο καθηγητής Φόκνερ από τη Ρώμη, όπου ταξίδεψε μαζί με τη συνάδελφό του για να εξετάσουν το κείμενο.
