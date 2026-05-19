ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:53
Συναγερμός από τον ΠΟΥ για τον Έμπολα: «Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας»

Συναγερμός έχει σημάνει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, να δηλώνει «βαθιά ανήσυχος από τις διαστάσεις και την ταχύτητα» της επιδημίας, κατά τη δεύτερη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Συγκαλείται η επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων

«Συγκαλούμε σήμερα την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων που θα μας δώσει προσωρινές συστάσεις», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης, Africa CDC, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου για την επιδημία του στελέχους Bundibugyo του Έμπολα.

Τι επιτρέπει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με το Africa CDC, η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει «την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού, την ταχεία ενεργοποίηση χρηματικών και τεχνικών πόρων, την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

131 θάνατοι και 513 ύποπτα περιστατικά

Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει, όπως φαίνεται, προκαλέσει 131 καταγεγραμμένους θανάτους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, υπάρχουν επίσης 513 καταγεγραμμένα ύποπτα περιστατικά.

«Καταγράψαμε περίπου 131 ύποπτες περιπτώσεις θανάτου συνολικά και έχουμε περίπου 513 ύποπτα κρούσματα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρότζερ Κάμπα.

Ο ιός και η θνησιμότητα

Ο Έμπολα προκαλεί εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός έχει προκαλέσει περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά τη διάρκεια της τελευταίας 50ετίας.

Κατά τις προηγούμενες κορυφώσεις της επιδημίας, η θνησιμότητα έχει κυμανθεί ανάμεσα στο 25% και το 90%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το Bundibugyo

Για το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές. Το συγκεκριμένο στέλεχος προκαλεί τον θάνατο στο 40% έως 50% των κρουσμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει το εμβόλιο Ervebo, που έχει παρασκευαστεί από τη Merck και έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire. Σύμφωνα με το κείμενο, έχει δείξει ότι παρέχει κάποιον βαθμό προστασίας σε δοκιμές σε ζώα.

Το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου αυτού, καθώς και άλλες επιλογές, θα βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής του ΠΟΥ.

