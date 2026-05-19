ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας»

Για πρακτικές «άκρως επικίνδυνες και αντίθετες με κάθε επιστημονικό κανόνα» καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) τη Διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση της, προειδοποιεί ότι η κάλυψη εφημεριών από ιατρούς άσχετων ειδικοτήτων θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών και υποβαθμίζει την ιατρική πράξη.

Αναλυτικά η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ότι η Διοίκηση του «Ευαγγελισμού», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, επιχειρεί να καλύψει τα κενά ειδικευόμενων σε ορισμένες κλινικές με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν με παράταση σύμβασης στον ίδιο Τομέα.

Ενδεικτικό παράδειγμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι το γεγονός ότι πρόσφατα Αιματολόγοι κλήθηκαν να καλύψουν εφημερίες στο Πνευμονολογικό Τμήμα, ενώ πριν από λίγους μήνες

Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Δερματολόγοι και Πυρηνικοί Ιατροί πιέστηκαν να στελεχώσουν βάρδιες στον νέο Αξονικό Τομογράφο, ο οποίος λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία κατά τη γενική εφημερία.

Η ΕΙΝΑΠ κάνει λόγο για «νέο επεισόδιο αντιεπιστημονικότητας καθώς ειδικευόμενοι Αναισθησιολογίας καλούνται τώρα να εφημερεύσουν για θωρακοχειρουργικά περιστατικά, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά σε ειδικευόμενους Χειρουργικής Θώρακος».

Οι γιατροί τονίζουν ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν κάθε κανόνα της ιατρικής επιστήμης και εκθέτουν τους ασθενείς σε σοβαρούς κινδύνους.

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν είναι άσπρες μπλούζες, ούτε «θεραπεύοντας πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν». Αρνούμαστε να συναινέσουμε σε μια τόσο μεγάλη υποβάθμιση της επιστήμης μας».

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τις Διοικήσεις των νοσοκομείων να σταματήσουν τον «αντιεπιστημονικό κατήφορο» και να προστατεύσουν την ασφάλεια των ασθενών.

Επίσης απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα όλοι οι σχεδιασμοί που προβλέπουν μετακινήσεις ιατρών άσχετων ειδικοτήτων και να καλυφθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι κενές θέσεις ειδικευόμενων και ειδικών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των κλινικών.

