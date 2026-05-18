ΕΟΔΥ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τα ΣΜΝ- Που πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις

Για 14η συνεχή χρονιά η Εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2026, αποτελεί μια δυναμική εκστρατεία που ενθαρρύνει τους δημόσιους και μη οργανισμούς, τις κοινότητες και τις δομές υγείας σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουν την εξέταση για την HIV λοίμωξη, τις Ηπατίτιδες Β & C και τα άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), με στόχο η Κοινότητα να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης των εν λόγω νοσημάτων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αφορμή την εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης (18-25 Μαΐου 2026), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση παρέμβασης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της Κοινότητας και ανώνυμου ανιχνευτικού ελέγχου, με τη δοκιμασία της ταχείας ανίχνευσης (rapid test), για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στις έδρες των Γραφείων Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τον Βόλο.

Μορφή Παρέμβασης:

1. Παρουσία Κινητής Μονάδας ΕΟΔΥ, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling).

2. Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού (stand, street action) με διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού έντυπου υλικού του ΕΟΔΥ.

Χρονοδιάγραμμα & γεωγραφικός προσδιορισμός των δράσεων:

Αθήνα:

18 – 20/05/2026: Πλατεία Κοραή, ώρες 9:30-14:30

Κινητή Μονάδα εξέτασης του ΕΟΔΥ για την HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ σε κεντρικό σημείο της Αθήνας

19 & 20 /05/2026: Οδός Πανεπιστημίου (στην «Ακαδημία Αθηνών», πλησίον εξόδου στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο), ώρες 9:30-14:30

Κινητή Μονάδα εξέτασης του ΕΟΔΥ για την HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ σε κεντρικό σημείο της Αθήνας

Πειραιάς:

«Δημοτικό Θέατρο» Πειραιά, 21& 22/05/2026, ώρες 9:30-14:30

Κινητή Μονάδα εξέτασης του ΕΟΔΥ για την HIV λοίμωξη και τα ΣΜΝ, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ (σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πειραιά- ΚΥ Πειραιά & Οίκος Ναύτου)

Θεσσαλονίκη:

18 & 19/05/2026, ώρες 9:30-14:30

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κοινότητας για τα ΣΜΝ μέσω της διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών (streetwork) σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

20 & 21/05/2026, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώρες 9:30-14:30

Κινητή Μονάδα εξέτασης του ΕΟΔΥ για την HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ

Βόλος

Οδός Ερμού (Άγιος Νικόλας), 18 έως 20/05/2026, ώρες 9:30-14:30

Κινητή Μονάδα εξέτασης του ΕΟΔΥ για την HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ

Αλεξανδρούπολη

18 & 20/05/2026, ώρες 9:30-14:30

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών (streetwork) σε κεντρικά σημεία της πόλης

Όλες οι παραπάνω δράσεις πρόληψης θα συνοδεύονται από ενημέρωση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής του πληθυσμού για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της ανάδειξης της σημασίας τόσο της έγκαιρης και ταυτόχρονης ανίχνευσης περισσοτέρων νοσημάτων (Integrated testing) όσο και της άμεσης διασύνδεσης των ατόμων με θετικό αντιδρών αποτέλεσμα με το σύστημα υγείας για την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Στα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα -κατόπιν ραντεβού- γρήγορη ανιχνευτική εξέταση (rapid test) για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια, πλαισιωμένη με συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την εξέταση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού/ διενέργειας εμβολιασμού έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α & Β και του HPV, συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP), καθώς και ιατρικής καθοδήγησης σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Ακολούθως, υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεσης με την ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων. Τέλος, παρέχονται στο κοινό δωρεάν προφυλακτικά και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

