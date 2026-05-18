Η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου μεταξύ των συλληφθέντων από το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου

Η Δρ. Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι, είναι μία από τουλάχιστον έξι από τους 15 Ιρλανδούς συμμετέχοντες στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα που έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ, λένε οι διοργανωτές.

Ο στολίσκος έχει δημοσιεύσει βίντεο από τη Μάργκαρετ και πέντε άλλους, τα οποία φαίνεται να έχουν καταγραφεί πριν από την κράτησή τους.

Flotilla organisers say Israeli forces have intercepted vessels attempting to reach Gaza.



Several Irish activists were detained, including Margaret Connolly, sister of President Catherine Connolly.



Στο βίντεό της που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Στόλου, είπε: «Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι με απήγαγαν από το σκάφος μου στον στολίσκο από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και τώρα κρατούμαι παράνομα σε ισραηλινή φυλακή.

«Είμαι τόσο περήφανη που συμμετέχω σε αυτόν τον στολίσκο – είναι ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα».

