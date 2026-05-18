ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
Τα περί ρωσικού δακτύλου από Άδωνι για Καρυστιανού δείχνει να συμμερίζεται και ο Μαρινάκης

Τις κυβερνητικές αιχμές για «ρωσικό δάχτυλο» πίσω από το κόμμα που έχει προαναγγείλει ότι θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού συνέχισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά το χθεσινό σχόλιο του υπουργού Υγείας για ρωσικά bots και τις σημερινές εκτιμήσεις του περί «αυθεντικού εκπροσώπου του φιλορωσικού κλίματος», στο οποίο μέχρι τώρα «βασικός εκφραστής ήταν ο Βελόπουλος και μετά η Νίκη», έσπευσε να δείξει ότι συμμερίζεται.

Ειδικότερα, για την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανάλυση του υπουργού Υγείας. Κάτι βλέπει ο άνθρωπος και το λέει αυτό, αλλά περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού ένα χρόνο μετά τη διάψευση στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, σε συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα. Αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων.

Διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας, της Ελλάδας.

Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε, δεν τις έχουμε κρύψει, αλλά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προχωρήσει και μια σειρά από συμμαχίες.

Έχει καλλιεργηθεί η διμερής σχέση με πολλά άλλα κράτη. Και αυτό έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Άρα εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας δώσουν εκείνοι τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερες. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες».

