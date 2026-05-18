Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια εφαρμογής και τα γιορτάζει με μια επετειακή ημερίδα, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πολιτιστικά Θέματα) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), καθώς και με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΚΤ).

Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί γνώρισαν την πόλη μέσα από βιωματικές δράσεις, περιπάτους, έρευνες, καλλιτεχνικές και ψηφιακές δημιουργίες, προσεγγίζοντας την Αθήνα ως έναν ζωντανό χώρο ιστορίας, μνήμης, πολιτισμού και καθημερινής ζωής.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο αναστοχασμού, ανταλλαγής εμπειριών και παρουσίασης της παιδαγωγικής, πολιτιστικής και κοινωνικής διάστασης του προγράμματος. Στόχοι, απολογισμός, θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμογή και τεχνογνωσία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρεμβάσεις από ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και συνεργάτες του προγράμματος, ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και εμπειρίες από την εφαρμογή του στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές, ερευνητές, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη σχέση της εκπαίδευσης με την πόλη, τη μνήμη και τον πολιτισμό.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026

09:00 – 17:00

Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Δήλωση συμμετοχής:

https://forms.gle/QgZxne3PR1VzYnPB8

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας & περισσότερες πληροφορίες

https://kids4thecity.gr/imerida-10-xronia-ppm/