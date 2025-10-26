search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 01:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 00:14

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

26.10.2025 00:14
thea

Η Κάθριν Κόνολι, η ανεξάρτητη υποψήφια, που στηρίχθηκε από την Αριστερά, πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Ιρλανδία, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 63,4%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Η κεντρώα αντίπαλός της, η Χέδερ Χάμφρεϊς, έλαβε μόλις 29,5% και έτσι η Κόνολι θα αναλάβει την προεδρία, διαδεχόμενη τον Μάικλ Χίγκινς ο οποίος είχε αναλάβει το 2011.

«Θα είμαι η πρόεδρος που ακούει, που ανταποκρίνεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δημοκρατία που θα εκτιμά την αξία όλων» ανέφερε στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό και ο πρόεδρος σπανίως χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να ελέγξει τη συνταγματικότητα των νόμων, όμως συχνά μιλά στη διεθνή σκηνή και υποδέχεται άλλους ηγέτες κρατών.

Ποια είναι η νέα πρόεδρος

Παιδί οικογένειας με 14 παιδιά (από επτά αγόρια και αγόρια, η ίδια ήταν ένατη κατά σειρά) η Κάθριν Κόνολι έχασε σε ηλικία εννέα ετών τη μητέρα της.

Μεγαλώνοντας σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια την επηρέασε καθοριστικά με όλους τους δυνατούς τρόπους έλεγε αργότερα, έλεγε αργότερα και τόνιζε πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στην ακεραιότητα και την εντιμότητα.

Σπούδασε ψυχολογία και εργάστηκε ως κλινική ψυχολόγος, αλλά αργότερα έλαβε και πτυχίο νομικής.

Μπήκε στην πολιτική με το κόμμα των Εργατικών όταν πλέον ήταν 40 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά. Ένας άνθρωπος που την ενθάρρυνε ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος Μάικλ Χίγκινς.

Διαβάστε επίσης:

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»

Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:59
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

1 / 3