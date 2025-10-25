search
25.10.2025 21:08

Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται αργά σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 και να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές την καταστροφή.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τη λέξη «Δικαιοσύνη», ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Η διαδήλωση αυτή οργανώθηκε έναν χρόνο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχισαν τη ζωή σε 229 ανθρώπους στην περιφέρεια της Βαλένθια, στη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους στην Ισπανία εδώ και πολλές δεκαετίες.

Οι πληγέντες κατήγγειλαν τον τρόπο που οι αρχές χειρίστηκαν την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι καθυστέρησαν να εκδώσουν προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να στείλουν ομάδες διάσωσης. Η κεντρική, αριστερή κυβέρνηση της Μαδρίτης και η τοπική, δεξιά διοίκηση, αλληλοκατηγορούνται επιρρίπτοντας τις ευθύνες η μία στην άλλη. Οι κάτοικοι ζητούν πάντως να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της περιφέρειας, ο Κάρλος Μαθόν, κατηγορώντας τον ότι δεν προειδοποίησε εγκαίρως για τον κίνδυνο.

