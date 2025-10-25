Ρούμπιο: «Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ , Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων, σε συνάντηση που είχε με τους συγγενείς δύο στρατιωτών, οι οποίοι είχαν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή, και περιλαμβάνονται στους 13 που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη από τη Χαμάς.

«Δεν θα ξεχάσουμε τη ζωή των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς. Σήμερα συναντήθηκα με τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών Ιτάι Τσεν και Όμερ Νιούτρα. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες παρά μόνο αφού επαναπατριστούν οι σοροί τους, καθώς και όλων των υπολοίπων (ομήρων)», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ευχαριστούμε» απάντησε μέσω της ίδιας πλατφόρμας η κυριότερη ένωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των ομήρων. «13 όμηροι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους, 13 οικογένειες χρειάζονται απαντήσεις. Σας παρακαλούμε, μην σταματήσετε, μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος», ανέφερε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο λοχίας Ιτάι Τσεν, 19 ετών, βρισκόταν στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2024.

Ο λοχαγός Όμερ Νιούτρα, που εντάχθηκε εθελοντικά στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στα 21 του χρόνια, όταν το άρμα του δέχτηκε επίθεση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, οι δράστες τον έβγαλαν δια της βίας από το άρμα, μαζί με άλλους τρεις στρατιώτες.

Διαβάστε επίσης:

Κάμαλα Χάρις: «Είμαι εδώ και μπορεί να είμαι ξανά υποψήφια»

Λούβρο: Μετέφερε πολύτμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από κληρικούς στην Ιταλία – Ανήλικα αγόρια τα περισσότερα θύματα