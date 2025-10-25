Κάμαλα Χάρις: «Είμαι εδώ και μπορεί να είμαι ξανά υποψήφια»

Η Κάμαλα Χάρις δηλώνει και πάλι παρούσα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και του κόσμου.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε στο BBC ότι μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο. Και αυτό πράγματι συνιστά είδηση πρώτου μεγέθους.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις δήλωσε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα και ήταν σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Η πρώην αντιπρόεδρος δείχνει, την ίδια ώρα, να αδιαφορεί για τις δημοσκοπήσεις που την θέτουν ως αουτσάιντερ για να γίνει η επιλογή των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στην “Sunday” με τη δημοσιογράφο Λόρα Κούνσμπεργκ, η Χάρις έστρεψε επίσης τα πυρά της στον πρώην αντίπαλό της, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τύραννο» και είπε ότι οι προειδοποιήσεις που έκανε γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδείχθηκαν σωστές.

Εσπευσε πάντως να συμπληρώσει ότι ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της ως άτομο με μέλλον στην πολιτική.

«Δεν έχω τελειώσει», είπε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου ως μια ζωή προσφοράς και αυτό είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου».

«Αν άκουγα δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο αξίωμά μου – και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ».

Διαβάστε επίσης:

Λούβρο: Μετέφερε πολύτ μα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από κληρικούς στην Ιταλία – Ανήλικα αγόρια τα περισσότερα θύματα

Ο ΟΗΕ έχει πάψει να λειτουργεί, λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας για τα θύματα στη Γάζα