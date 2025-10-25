search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:12
ΚΟΣΜΟΣ

25.10.2025 13:24

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από κληρικούς στην Ιταλία – Ανήλικα αγόρια τα περισσότερα θύματα

25.10.2025 13:24
vatican

Πάνω από 4.500 άνθρωποι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από εκκλησιαστικούς στην Ιταλία, σύμφωνα με την καταμέτρηση της οργάνωσης θυμάτων Ρέτε λ’Αμπούσο.

Ο ιδρυτής της ένωσης Φραντσέσκο Ζανάρντι δήλωσε ότι τα περιστατικά αυτά έχουν καταγγελθεί μέχρι το 2020 αλλά δεν προσδιόρισε πότε τοποθετούνται χρονικά.

Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία συγκλονίζεται εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδόφιλους ιερείς και τη συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, όμως στην Ιταλία οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

Ανήλικα αγόρια τα περισσότερα θύματα

Ο Πάπας Λέων συνάντησε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Η Ρέτε λ’Αμπούσο ανέφερε ότι έχει καταγράψει 1.250 περιπτώσεις κακοποίησης – μερικές με πολλαπλά θύματα -. Οι 1.106 από αυτές φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε μοναχές, καθηγητές θρησκευτικών, λαϊκούς εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκοπικών ομάδων.

Μόνο 76 ιερείς δικάστηκαν

Η έκθεσή της οργάνωσης περιέχει υποθέσεις που αφορούν 4.625 θύματα, συμπεριλαμβανομένων 4.395 κακοποιημένων από ιερείς. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ανήλικα αγόρια κάτω των 18 ετών, ενώ αναφέρονται μεταξύ των θυμάτων και 5 μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, από τους 1.106 ύποπτους μόνο 76 ιερείς υποβλήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες. Από αυτούς, 17 τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, 7 μετακινήθηκαν σε άλλες ενορίες και 18 καθαιρέθηκαν ή παραιτήθηκαν από τα ιερατικά τους καθήκοντα, ενώ 5 αυτοκτόνησαν.

