Κορωπί: «Ήταν ένας αγροίκος, την έβριζε και τη χτυπούσε» – Τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σοβαρή σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 50χρονο, που ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγο του στο Κορωπί.

Το θύμα νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ στον Ερυθρό Σταυρό με κακώσεις στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της φαίνεται προς το παρόν ότι έχει σταθεροποιηθεί.

Ο 50χρονος προκειμένου να παρουσιάσει την υπόθεση ως ληστεία κάλεσε την Άμεση Δράση, λέγοντας ότι επέστρεψε από ταξίδι και βρήκε τη σύζυγο του αιμόφυρτη.

Η κακοποίηση συνέβη ενώ ο 4 ετών γιος της οικογένειας και το 3,5 μηνών μωρό τους βρίσκονταν στο σπίτι. Ο 50χρονος κάλεσε την ιδιοκτήτρια του βρεφονηπιακού σταθμού όπου φοιτά το 4 ετών αγοράκι και την ρώτησε αν βρίσκεται εκεί το παιδί. Μετά από 10 λεπτά την κάλεσε ξανά και της ζήτησε να έρθει στο σπίτι. Η ιδιοκτήτρια του βρεφονηπιακού σταθμού είπε ότι μπαίνοντας στο σπίτι είδε αίματα κι ότι το αγοράκι της είπε «κοίτα υπάρχουν κόκκινα».

Την αναστάτωση του παιδιού διέκριναν και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που έσπευσαν στο σημείο. Για τον λόγο αυτό το απομονώσαν και το ρώτησαν τι συμβαίνει. «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά», απάντησε το αγοράκι.

Η καταγγελία από τη σπιτονοικοκυρά το 2023

Το 2023 η σπιτονυκοιρά του ζευγαριού είχε καταγγείλει τον 50χρονο για ενδοοικογενειακή βία,αλλά 40χρνη δεν ήθελε να του απαγγελθούν κατηγορίες. «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε, θα καταλαβαίνατε για τι άντρα μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο Λαϊκό είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κάλαθος το μωρό. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν πάντα έτσι στην οικογένειά του. Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά», δήλωσε στο MEGA φίλη της 40χρονης.

Να σημειωθεί ότι ο 4 ετών γιο τους φέρει τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τη μέση.

