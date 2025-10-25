ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του εμπλεκόμενου λογιστή μετά τα ευρήματα στο σπίτι του

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση σε βαθμό κακουργήματος ελέγχεται πλέον ο λογιστής, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο λογιστής κατά την απολογία του καλείται να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα πολυτελή αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του – μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας, καθώς και αποδεικτικά πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό.

Σήμερα απολογούνται ακόμη 12 κατηγορούμενοι

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν άλλοι 12 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ενώ η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή αύριο Κυριακή.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, τον πατέρα του και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 38χρονος «αρχηγός» είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων. Μπορούσε έτσι να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Την Παρασκευή, η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, 11 κατηγορούμενοι που βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο.

