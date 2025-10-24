Κορωπί: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 50χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Πώς τον πρόδωσε ο 4 ετών γιος τους

Διασωληνωμένη με κακώσεις στο κεφάλι στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται η 40χρονη, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύζυγο της στο Κορωπί, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε τον 4χρονο γιο του ζευγαριού. Το παιδί φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση, ωστόσο οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν το παιδί μπήκε στη μέση την ώρα του περιστατικού και ο 50χρονος το έσπρωξε.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο. Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 50χρονος επιχείρησε να παρουσιάσει την κακοποίηση της συζύγου του σαν ληστεία. Υποστήριξε στους αστυνομικούς, που έσπευσαν στο σπίτι τους, ότι επιστρέφοντας από το αεροδρόμιο δεν του άνοιγε η σύζυγος του. Τελικά, πήδηξε τη μάντρα και μπήκε στο σπίτι, όπου βρήκε τη βρήκε αιμόφυρτη.

«Υπήρχαν αίματα»

Κάλεσε, επίσης, την ιδιοκτήτρια του βρεφονηπιακού σταθμού, που φοιτά ο 4 ετών γιος τους για να της πει ότι καθυστερήσει να τον παραλάβει, γιατί κάτι έχει συμβεί στο σπίτι. Η ιδιοκτήτρια του είπε πως δεν ήρθε σήμερα και του πρότεινε να περάσει από το σπίτι για βοηθήσει. Μετά από 10 λεπτά ο 50χρονος την κάλεσε και της είπε να έρθει. «Δεν φαινόταν να έχει γίνει φασαρία, υπήρχαν αίματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια του βρεφονηπιακού σταθμού.

Το παιδί ήταν αναστατωμένο

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι το 4 ετών αγοράκι ήταν αναστατωμένο και το απομόνωσαν για να το ρωτήσουν τι έχει συμβεί. Εκείνο σύμφωνα με πληροφορίες τους είπε «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά, κοίτα όλα είναι κόκκινα».

Η 40χρονη προς το παρόν φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Τα παιδιά 4 ετών και 3,5 μηνών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, μέχρι να αποφασιστεί προσωρινά ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

Να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της.

