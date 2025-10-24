Συνεχίζεται ο διάλογος ΗΠΑ-Ρωσίας παρά τις κυρώσεις που «θα γυρίσουν μπούμερανγκ» – Στο Μαϊάμι ο Ντμίτριεφ, στα «χαρακώματα» Γουίτκοφ και Ρούμπιο

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προγραμματισμένη συνάντηση εδώ και καιρό και ότι ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται.

«Αυτή η συνάντηση μου έχει προγραμματισθεί εδώ και αρκετό καιρό και η αμερικανική πλευρά δεν την ακύρωσε, παρά μια σειρά από πρόσφατα μη φιλικά βήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο» δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Ο διάλογος Ρωσίας-ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρα εφικτός μόνο εάν τα συμφέροντα της Ρωσίας ληφθούν υπόψη και αντιμετωπιστούν με σεβασμό», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters ο Ντμίτριεφ αρνήθηκε να πει με ποιον θα συναντηθεί και προέβλεψε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ για το πετρέλαιο θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

«Θα οδηγήσουν μόνο στο να κοστίζει περισσότερο η βενζίνη στα αμερικανικά βενζινάδικα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι

Το «δεξί χέρι» του Πούτιν, Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αύριο Σάββατο.

Ο Ντμίτριεφ, ένθερμος υποστηρικτής της οικονομικής προσέγγισης Ρωσίας-ΗΠΑ, πρότεινε πρόσφατα την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σήραγγας «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό για να συνδεθούν οι δύο χώρες, να ξεκλειδώσει η κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και να «συμβολισθεί η ενότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν σύντομα, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εν συνεχεία δήλωσαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε.

Ο Ρούμπιο πίσω από την αλλαγή στάσης του Τραμπ

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Ρούμπιο βρέθηκε πίσω από την αιφνίδια αλλαγή στάσης του Τραμπ. Μετά από εισήγηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενός διαχρονικού επικριτή της Μόσχας, που παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ», ο οποίος εκτίμησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να παρατείνει τον πόλεμο και να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς επί μήνες, ο Τραμπ, αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και στη σύνοδο που σχεδίαζε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία στην οποία διαπίστωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε, για ακόμη μία φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Πάντως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η μεταστροφή Τραμπ οφείλεται στον Ρούμπιο.

Η διαλλακτική γραμμή Γουίτκοφ

Η στάση του Ρούμπιο έρχεται σε αντίθεση με την πιο διαλλακτική γραμμή προς τη Ρωσία που υποστήριζε ο στενός φίλος του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, έχει χάσει την επιρροή του στον πρόεδρο ή τον ρόλο του στο ρωσικό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ περιόδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, στην επίτευξη της οποίας είχε βοηθήσει τον Τραμπ. Και τώρα θα συναντηθεί με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία. Για τους πυραύλους Τόμαχοκ, είπε ότι η απάντηση της Μόσχας σε επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία θα είναι πολύ σοβαρή και συντριπτική, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις από το εξωτερικό.

