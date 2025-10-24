search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 17:46

Στις ΗΠΑ το «δεξί χέρι» του Πούτιν – Για «επίσημες» συνομιλίες στον απόηχο των κυρώσεων Τραμπ – Μάχη επιρροής Γουίτκοφ και Ρούμπιο

24.10.2025 17:46
putin-trump-rubio-witcoff-234

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Το «δεξί χέρι» του Πούτιν, Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο πηγές που είναι γνώστες της επίσκεψης.

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι αύριο Σάββατο.

Ο Ντμίτριεφ, ένθερμος υποστηρικτής της οικονομικής προσέγγισης Ρωσίας-ΗΠΑ, πρότεινε πρόσφατα την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σήραγγας «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό για να συνδεθούν οι δύο χώρες, να ξεκλειδώσει η κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και να «συμβολισθεί η ενότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν σύντομα, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εν συνεχεία δήλωσαν ότι η συνάντηση αναβλήθηκε.

Ο Ρούμπιο πίσω από την αλλαγή στάσης του Τραμπ

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Ρούμπιο βρέθηκε πίσω από την αιφνίδια αλλαγή στάσης του Τραμπ. Μετά από εισήγηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενός διαχρονικού επικριτή της Μόσχας, που παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ», ο οποίος εκτίμησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να παρατείνει τον πόλεμο και να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς επί μήνες, ο Τραμπ, αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και στη σύνοδο που σχεδίαζε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία στην οποία διαπίστωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε, για ακόμη μία φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Πάντως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η μεταστροφή Τραμπ οφείλεται στον Ρούμπιο. 

Η διαλλακτική γραμμή Γουίτκοφ

Η στάση του Ρούμπιο έρχεται σε αντίθεση με την πιο διαλλακτική γραμμή προς τη Ρωσία που υποστήριζε ο στενός φίλος του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, έχει χάσει την επιρροή του στον πρόεδρο ή τον ρόλο του στο ρωσικό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ περιόδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, στην επίτευξη της οποίας είχε βοηθήσει τον Τραμπ. Και τώρα θα συναντηθεί με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία. Για τους πυραύλους Τόμαχοκ, είπε ότι η απάντηση της Μόσχας σε επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία θα είναι πολύ σοβαρή και συντριπτική, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις από το εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία ανακρίτρια οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι – Θύμα απάτης δήλωσε η πρώτη που απολογήθηκε

Άγνωστος Στρατιώτης: Μετωπική Δούκα – κυβέρνησης – Στα δικαστήρια ο δήμος, «αναιρεί τον εαυτό του», λένε κυβερνητικές πηγές

Απίστευτος Τραμπ: Κατεδάφισε τον μισό Λευκό Οίκο για να φτιάξει την Αίθουσα Χορού του (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:19
svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

1 / 3