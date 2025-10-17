search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 14:47

Το Κρεμλίνο προτείνει σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό και καλεί τον Μασκ να συμμετάσχει

17.10.2025 14:47
rwsia-ipa-siragga-verigios-porthmos
Photo: @kadmitriev / X

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό για να συνδεθούν οι δύο χώρες, να ξεκλειδώσει η κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και να «συμβολισθεί η ενότητα», πρότεινε ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου.

Η πρόταση του Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένου του προέδρου Βλαντμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF, αφορά ένα πρόγραμμα κόστους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενου από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», για την κατασκευή σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής σύνδεσης 112 χιλιομέτρων.

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ-Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου πορθμού αντανακλά ένα όραμα με διάρκεια -από το σιδηρόδρομο Σιβηρίας-Αλάσκας το 1904 μέχρι το σχέδιο της Ρωσίας το 2007. Το RDIF έχει μελετήσει υφιστάμενες προτάσεις, περιλαμβανομένου του σιδηροδρόμου ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσίας-Κίνας, και θα στηρίξει το πιο βιώσιμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.

«Φανταστείτε να συνδεθούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Αμερική και η Αφροευρασία με τη Σήραγγα Πούτιν-Τραμπ -μια σύνδεση 70 μιλίων που να συμβολίζει την ενότητα. Το παραδοσιακό κόστος είναι $65B+, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε <$8B. Ας οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον», έγραψε ο Ντμίτριεφ στον Μασκ μέσω του X.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετέχει, όπως σημειώνει το Ρόιτερς, σε μια ρωσική επίθεση γοητείας με στόχο την αναζωογόνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, έριξε την ιδέα για τη σήραγγα αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, αφού ο Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Βερίγγειος πορθμός, ο οποίος στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος 82 χιλιομέτρων, χωρίζει την περιφέρεια Τσουκότκα της Ρωσίας από την Αλάσκα. Ιδέες για τη σύνδεση των δύο σημείων διατυπώνονται εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, με διάφορα σχέδια να έχουν καταστρωθεί, αλλά ουδέποτε εφαρμοσθεί.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αναπτύξει σχέσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, και έχει μιλήσει για το ενδεχόμενο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να αναλάβουν μειοψηφικά μερίδια σε ρωσικά προγράμματα στην Αρκτική, δήλωσε ότι η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευασθεί από την The Boring Company, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον Ίλον Μασκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση στην ιδέα από τον Μασκ ή τον Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Επιστροφή «βόμβα» στην ΕΕ: Το «Τέρας του Μπερλεμόν» Μάρτιν Ζέλμαϊρ επανέρχεται και προϊδεάζει για κόντρα Φον ντερ Λάιεν – Κάλας

Mango: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της εταιρίας – Εξετάζουν ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 21χρονος που καταζητούνταν στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

dwrea-organwn
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:36
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 21χρονος που καταζητούνταν στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

1 / 3