Επιστροφή «βόμβα» στην ΕΕ: Το «Τέρας του Μπερλεμόν» Μάρτιν Ζέλμαϊρ επανέρχεται και προϊδεάζει για κόντρα Φον ντερ Λάιεν – Κάλας

Στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ενωσης το Νο1 κουτσομπολιό τα τελευταία 24ωρα είναι η ενδεχόμενη επιστροφή του Μάρτιν Ζέλμαϊρ σε καίρια θέση μάλιστα.

Σύμφωνα με πηγές της Ε.Ε., που επικαλείται το Politico ο πρώην «γκουρού» του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι φαβορί για μια νέα, νευραλγική θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Αν τελικά επιλεγεί, θα επιστρέψει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξουσίας, αυτή τη φορά υπό την ηγεσία της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Ενα σενάριο… εφιαλτικο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως εκτιμούν ευρωπαίοι διπλωμάτες, η παρουσία του θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«Τα κράτη μέλη ανησυχούν ότι ένας διορισμός του Ζέλμαϊρ θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Κομισιόν», ανέφερε ανώτερος διπλωμάτης.

Ο Γερμανός τεχνοκράτης, γνωστός στις Βρυξέλλες ως το «Τέρας του Μπερλεμόν» για το δυναμικό του στυλ και την απέραντη επιρροή του, υπήρξε επί σειρά ετών η σκιά του Γιούνκερ.

Το 2018 προήχθη αστραπιαία στη θέση του γενικού γραμματέα της Επιτροπής – μια διαδικασία που η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια χαρακτήρισε «κακοδιοίκηση» και υπέρβαση των νομικών ορίων.

Η θέση την οποία διεκδικεί είναι «αναπληρωτής γενικός γραμματέας για γεωοικονομικά και διαθεσμικά ζητήματα», που ουσιαστικά θα τον φέρει στο επίκεντρο της διαχείρισης των σχέσεων της ΕΥΕΔ με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Παράλληλα, θα έχει ρόλο-κλειδί στις συναντήσεις των πρέσβεων της Ε.Ε., δηλαδή στην «καρδιά» των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Για την Κάλας, η οποία θεωρείται «γεράκι» απέναντι στη Ρωσία και δεν διστάζει να ασκεί δημόσια κριτική ακόμη και στους συμμάχους της Ε.Ε., η επιλογή του Ζέλμαϊρ θα μπορούσε να αποτελέσει διπλωματικό και πολιτικό πλεονέκτημα.

Θα αποκτούσε στο πλευρό της έναν βαθιά δικτυωμένο γνώστη του γερμανικού συντηρητικού κατεστημένου – και έναν παίκτη με εμπειρία στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών.

Η κόντρα με Ζάιμπερτ και η «ενόχληση» από την Κάλας

Η συνεργασία Κάλας–Ζέλμαϊρ, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί «κόκκινο πανί» για τη φον ντερ Λάιεν και τον στενό της συνεργάτη, Μπγιόρν Ζάιμπερτ. Οι δύο άνδρες, και οι δύο Γερμανοί συντηρητικοί, θεωρούνται φυσικοί ανταγωνιστές στην εσωτερική ιεραρχία των Βρυξελλών.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο Ζάιμπερτ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, επιχειρώντας να μπλοκάρει την επιστροφή του Ζέλμαϊρ. «Οι Βρυξέλλες είναι αρκετά μεγάλες μόνο για έναν τιτάνα», σχολίασε σκωπτικά ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η Κάγια Κάλας έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις με την ευθύτητά της. Σε πρόσφατη συνέντευξη στη Νέα Υόρκη, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «να κάνει περισσότερα» για την Ουκρανία – μια τοποθέτηση που ήρθε σε αντίθεση με τη μετρημένη στάση της φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχα, όταν η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ, η ομάδα της Κάλας φέρεται να μην είχε ενημερωθεί, παρότι οι προτάσεις βασίζονταν σε σχέδια της ΕΥΕΔ.

Η Εσθονή πολιτικός έχει επίσης επικριθεί για πρόταση παροχής 20 δισ. ευρώ σε όπλα και πυρομαχικά προς την Ουκρανία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα κράτη μέλη – μια ιδέα που τελικά απορρίφθηκε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για τον ενδεχόμενο διορισμό του Ζέλμαϊρ. Εκπρόσωπος της Κάλας επίσης απέφυγε να κάνει δηλώσεις, ενώ ο ίδιος ο Ζέλμαϊρ περιορίστηκε να απαντήσει πως «δεν σχολιάζει εικασίες».

