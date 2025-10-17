search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:34
ΚΟΣΜΟΣ

17.10.2025 11:52

Ρουμανία: Τρομακτική έκρηξη με τρεις νεκρούς στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας

17.10.2025 11:52
voukouresti-ekrixi-spiti

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η έκρηξη φέρεται να προήλθε από έκρηξη αερίου.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

