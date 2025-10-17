Ρουμανία: Τρομακτική έκρηξη με τρεις νεκρούς στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Bubuitura s-a auzit in tot Bucurestiul. Pana si eu am simtit-o in Pipera.



2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. pic.twitter.com/VIkQflfuSe — Lucian Mindruta (@LucianMindruta) October 17, 2025

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η έκρηξη φέρεται να προήλθε από έκρηξη αερίου.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.

