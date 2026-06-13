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13.06.2026 11:05

Επεισοδιακή καταδίωξη 51χρονου οδηγού στα Τσικαλαριά: Δεν σταμάτησε σε μπλόκο, έβαλε όπισθεν, τραυμάτισε αστυνομικό

13.06.2026 11:05
DIAS ASTYNOMIA

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε ο αστυνομικός έλεγχος στην περιοχή των Τσικαλαριών την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ένας 51χρονος οδηγός, για να αποφύγει το μπλόκο, όταν του έκαναν σήμα οι αστυνομικοί, αντί να σταματήσει, έβαλε όπισθεν και προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακολούθησε καταδίωξη στη διάρκεια της οποίας μάλιστα ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του συμβάντος από την αστυνομία.

Ο 51χρονος ακινητοποιήθηκε τελικά βιαίως έξω από αυλή σπιτιού και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, μη συμμόρφωση και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε αστυνομικό.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο 51χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από περίοικους, πρόκειται για άτομο ΑΜΕΑ με βαρύ ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στη γειτονιά.

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