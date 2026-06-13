Μουντιάλ 2026: Φόβος για διακοπή αγώνων λόγω καιρού – Καταιγίδες και ακραία ζέστη

Υπάρχουν ήδη οι πρώτες προειδοποιήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7): αρκετοί αγώνες κινδυνεύουν να διακοπούν τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η ιστοσελίδα του Βελγίου dhnet.be.

Ενώ ορισμένες πόλεις υποδοχής αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις ή ακραία ζέστη, αναμένονται επίσης καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο εναρκτήριος αγώνας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική (2-0) στις 11 Ιουνίου, γλίτωσε οριακά τη διακοπή.

Καταιγίδες έπληξαν την Πόλη του Μεξικού την Πέμπτη, αλλά αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα.

Οι δύο ομάδες και οι 85.000 οπαδοί στο στάδιο Azteca δεν επηρεάστηκαν επομένως από τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε περίπτωση καταιγίδων. Ωστόσο, είναι ήδη σχεδόν βέβαιο ότι άλλοι αγώνες δεν θα γλιτώσουν τη διακοπή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Αρκεί κάποιος να δει τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις δεκαέξι πόλεις υποδοχής. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος στη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη, το Βανκούβερ, το Τορόντο ή την Γκουανταλαχάρα, όλα τα άλλα στάδια απειλούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ντάλας, το Χιούστον και την Ατλάντα. Βέβαια αυτά επωφελούνται από την προστασία μιας στέγης που θα αποτρέψει έτσι τις καταιγίδες να χαλάσουν το πάρτι.

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