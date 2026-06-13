Αλέξης Γεωργούλης: «Δεν αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να φέρω ένα παιδί στον κόσμο»

Για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τη ζωή μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης στο περιοδικό ΗELLO.

Ο ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην αξία της αυτοπαρατήρησης, στη δύναμη της προσευχής, αλλά και στις σκέψεις του γύρω από την πατρότητα, αποκαλύπτοντας πως οι προτεραιότητές του έχουν αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων.

-Αυτή την περίοδο, είστε σε συνθήκη ευτυχίας ή δυστυχίας;

Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είμαι στη στιγμή της παρατήρησης. Νομίζω πως αυτή σε φέρνει πιο κοντά στην ευχαρίστηση, άρα στην ευτυχία.

-Ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής;

Η ενδοσκόπηση.

-Προσεύχεστε;

Ναι. Με την προσευχή καταφέρνεις πολύ περισσότερα απ’ όσα θα έκανες χωρίς αυτήν.

-Ονειρεύεστε να κάνετε οικογένεια;

Όταν ήμουν μικρός. Μέσα από την ενδοσκόπηση, έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση. Ο αδελφός μου, ωστόσο, μου έχει πει “απλώς, γίνεται και μαθαίνεις κι εσύ παράλληλα”.

-Δεν έχετε νιώσει την ανάγκη να φέρετε στον κόσμο ένα παιδί;

Παλαιότερα. Δεν αισθάνομαι πλέον αυτή την ανάγκη.

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