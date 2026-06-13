Δασική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Και ελικόπτερο στη «μάχη» της κατάσβεσης (Video)

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Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 11 το πρωί του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. Ρίψεις πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο, ενώ το στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.
H φωτιά στα Γεράνεια Ορη εκδηλώθηκε από πτώση κεραυνού.
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