Κύπρος: Γάζωσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας μέσα στο αυτοκίνητό του

Άγριο έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Κύπρο με θύμα έναν Κύπριο επιχειρηματία, πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας της β’ εθνικής κατηγορίας.

Πρόκειται για τον Σταύρο Δημοσθένους, πρόεδρο της Καρμιώτισσας, τον οποίο άγνωστοι γάζωσαν στις 9 το πρωί πάνω στην περιφερειακή Λεμεσού.

Κατά πηγές των Κυπριακών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι η μηχανή προπορευόταν του οχήματός του Δημοσθένους, του έκοψε την πορεία και ο αναβάτης τον πυροβόλησε.

Ο δράστης μετέφερε το όχημά του μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά και του έβαλε φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

