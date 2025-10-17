search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 10:56

Κύπρος: Γάζωσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας μέσα στο αυτοκίνητό του

17.10.2025 10:56
aytokinito-kypros-epixeirimatias

Άγριο έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Κύπρο με θύμα έναν Κύπριο επιχειρηματία, πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας της β’ εθνικής κατηγορίας.

Πρόκειται για τον Σταύρο Δημοσθένους, πρόεδρο της Καρμιώτισσας, τον οποίο άγνωστοι γάζωσαν στις 9 το πρωί πάνω στην περιφερειακή Λεμεσού.

Κατά πηγές των Κυπριακών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε από άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι η μηχανή προπορευόταν του οχήματός του Δημοσθένους, του έκοψε την πορεία και ο αναβάτης τον πυροβόλησε.

Ο δράστης μετέφερε το όχημά του μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά και του έβαλε φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Το Ισραήλ μπλοκάρει τουρκική αποστολή για ανάσυρση πτωμάτων – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς μετά από νέες εκτελέσεις

Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωβουλής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανίας Άμυνας

Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

italia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

crediabank_new
BUSINESS

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

public-new
ADVERTORIAL

AGENDA – Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου στα Public

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:15
nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

italia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

1 / 3