Γάζα: Το Ισραήλ μπλοκάρει τουρκική αποστολή για ανάσυρση πτωμάτων – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς μετά από νέες εκτελέσεις

Η Τουρκία ανακοίνωσε την αποστολή ειδικών σωστικών συνεργείων στη Λωρίδα της Γάζας για την ανάσυρση πτωμάτων και λειψάνων ομήρων από τα συντρίμμια, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε απειλές κατά της Χαμάς έπειτα από νέο κύμα εκτελέσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το παλαιστινιακό κίνημα.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Γάζα μπορεί να χρειαστεί χρόνο, καθώς τα πτώματα είναι θαμμένα σε σήραγγες που φέρεται να καταστράφηκαν από το Ισραήλ ή κάτω από τα ερείπια κτιρίων που η τρομοκρατική οργάνωση λέει ότι υπέστησαν ζημιές σε ισραηλινές επιδρομές.

Η ανάκτηση των υπολοίπων πτωμάτων απαιτεί εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, ισχυρίζεται η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, πρόσθεσε η Χαμάς.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αρνείται να επιτρέψει σε μια τουρκική αντιπροσωπεία 81 ατόμων που διασώζουν και έχουν βαρύ εξοπλισμό να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post την Πέμπτη.

Απειλές Τραμπ μετά από νέες εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόνλαντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «θα πάμε να σκοτώσουμε» τα μέλη της Χαμάς, αν δεν σταματήσουν «να σκοτώνουν ανθρώπους» στη Γάζα.

Παρότι οι μάχες έχουν σταματήσει, η Χαμάς επεκτείνει τον έλεγχό της στον θύλακο, μεγάλο μέρος του οποίου έχει ισοπεδωθεί, ενώ την Τρίτη δημοσιοποίησε βίντεο με την εκτέλεση ανδρών που χαρακτήρισε «συνεργάτες» του Ισραήλ.

Η οργάνωση ωστόσο επανέλαβε τη «δέσμευσή της» στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει «όλα τα εναπομείναντα λείψανα» των ομήρων.

Εντάσεις γύρω από την εφαρμογή της εκεχειρίας

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Από τους 28 νεκρούς ομήρους στη Γάζα, η Χαμάς έχει επιστρέψει μόλις εννέα λείψανα, ενώ υποστηρίζει ότι «χρειάζονται ειδικός εξοπλισμός και μεγάλος χρόνος» για την ανάσυρση των υπολοίπων.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την αποστολή περίπου 80 διασωστών, με εμπειρία σε επιχειρήσεις μετά από σεισμούς, για να συνδράμουν στις έρευνες ανάμεσα στα συντρίμμια. Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα συνεργεία θα βοηθήσουν στην ανάσυρση πτωμάτων, «συμπεριλαμβανομένων των ομήρων».

Πίεση προς την κυβέρνηση Νετανιάχου

Σε εκδήλωση μνήμης για την εφόρμηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε «αποφασισμένος» να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους». Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των απαχθέντων ασκούν αυξανόμενη πίεση, ζητώντας «πάγωμα κάθε άλλης πτυχής της συμφωνίας» μέχρι να επιστρέψουν όλοι.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν «σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, δήλωσε πως το Ισραήλ «πρέπει να επιδείξει υπομονή», αναφέροντας ότι «σκάβουν και βρίσκουν πολλά πτώματα». Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ έχει επαναπατρίσει 120 πτώματα Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Παράλληλα, οι προσβάσεις προς τη Γάζα παραμένουν κλειστές, με εξαίρεση τη διέλευση της Ράφα, που αναμένεται να ανοίξει «πιθανόν την Κυριακή», σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ. Ο ΟΗΕ εξακολουθεί να προειδοποιεί για συνθήκες λιμού σε περιοχές του θύλακα, κάτι που το Ισραήλ αμφισβητεί.

Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένους τομείς και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο επόμενο στάδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, αμνηστία ή εξορία των μαχητών της και πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού — ζητήματα που παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν σκοτωθεί 1.221 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 67.967 Παλαιστινίων, σύμφωνα με στοιχεία της Χαμάς που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

