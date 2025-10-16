Ισραήλ: Μπλόκο στην είσοδο της τουρκικής αποστολής στη Γάζα έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τις σορούς των ομήρων

Για παραβίαση της εκεχειρίας και των όρων της συμφωνίας ανταλλαγής κατηγορεί το Ισραήλ τη Χαμάς, την ώρα που το Τελ Αβίβ αρνείται να επιτρέψει την είσοδο της τουρκικής αποστολής διάσωσης στη Γάζα, έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που έχει στην κατοχή της.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην Jerusalem Post ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αρνείται την είσοδο της τουρκικής αποστολής των 81 διασωστών και του βαρύ εξοπλισμού τους στη Λωρίδα της Γάζας, έως ότου η Χαμάς επιστρέψει όλες τις σορούς.

Israel will continue refusing to allow a Turkish delegation of 81 rescue personnel and heavy equipment to enter the Gaza Strip until Hamas returns all the remains of deceased hostage that it can.

Reporting by @AmichaiStein1.https://t.co/BK5VIV9TdW — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2025

«Υπάρχει ένας αριθμός σορών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει άμεσα. Μια άλλη ομάδα γνωρίζει πού βρίσκονται, αλλά χρειάζονται εξοπλισμό και βοήθεια για να τις ανακτήσουν. Και υπάρχουν και κάποιες σοροί που πραγματικά δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται», ανέφερε δεύτερη πηγή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι βέβαιο πως η Χαμάς μπορεί εύκολα να επιστρέψει έναν σημαντικό αριθμό από τις σορούς των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, όπως επιτάσσει η συμφωνία, προσθέτοντας ότι «αυτό που κάνει τώρα αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της συμφωνίας».

Συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας – Επικοινωνία Νετανιάχου – Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας την Πέμπτη για να συζητήσει την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων και στρατιωτών καθώς και την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ.

«Ξέρω ακριβώς πόσους νεκρούς στρατιώτες κρατά η Χαμάς, και αν δεν τους παραδώσουν, το Ισραήλ θα ξέρει πώς να απαντήσει αναλόγως», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την καθυστέρηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των υπόλοιπων νεκρών ομήρων στη Γάζα.

US President Donald Trump stated that "if Hamas continues to kill people in Gaza, which was not the Deal, we will have no choice but to go in and kill them."https://t.co/HYhP3seyUE October 16, 2025

Στο Ισραήλ, οι αξιωματούχοι αναμένεται να δώσουν περισσότερο χρόνο στην αμερικανική κυβέρνηση ώστε να ασκήσει πίεση στους διαμεσολαβητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πιέσουν τη Χαμάς, προτού το Ισραήλ προχωρήσει σε νέα βήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαμεσολαβητές υποστηρίζουν ότι βαρύς εξοπλισμός και εξειδικευμένες ομάδες είναι απαραίτητες για την ανάσυρσή τους.

«Κάποιες σοροί είναι θαμμένες βαθιά στο έδαφος, άλλες βρίσκονται κοντά σε πυραύλους, που δεν έχουν εκραγεί και η Χαμάς δεν μπορεί να ανακτήσει αυτά τα λείψανα χωρίς βοήθεια», ανέφερε πηγή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

«Συμφωνούμε με το Ισραήλ ότι η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένοι από τους νεκρούς ομήρους, αλλά απλώς δεν μπορεί να τους προσεγγίσει χωρίς υποστήριξη», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παρά τις δηλώσεις ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων ότι δεν θα συζητηθεί η Δεύτερη Φάση του σχεδίου Τραμπ πριν επιστραφούν όλοι οι όμηροι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις γύρω από το ζήτημα.

Δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων δήλωσαν στην Jerusalem Post ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση ανώτερων Αμερικανών, Ευρωπαίων και Αράβων αξιωματούχων στην Αίγυπτο για να εξετάσουν το σχέδιο.

«Δεν πρέπει να υπάρξει κενό που θα επιτρέψει στη Χαμάς να ενισχυθεί», τόνισαν δυτικοί διπλωμάτες στην εφημερίδα.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Όρμπαν μίλησε με τον Tραμπ για την προετοιμασία της συνάντησής του με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια σε επιδρομή ουκρανικών drones

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού