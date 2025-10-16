Γάζα: Η εκεχειρία στο χείλος της κατάρρευσης – Αντεγκλήσεις Ισραήλ και Χαμάς για τις σορούς, «όμηρος» και η ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ και η Χαμάς αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εν μέσω εντάσεων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κατεστραμμένη περιοχή, την επιστροφή των σορών νεκρών ομήρων από την ένοπλη οργάνωση, και νέα θύματα από ισραηλινά πυρά εναντίον Παλαιστινίων κοντά σε νέες στρατιωτικές θέσεις.



Όπως μεταδίδει ο Guardian, περιφερειακοί διπλωμάτες και Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τη σημασία των κατηγοριών, τονίζοντας ότι τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ φαίνεται να παραμένουν δεσμευμένοι στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.



Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει πως η Χαμάς θα παραδώσει τα λείψανα των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη».



Μιλώντας σε κρατική τελετή για τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους πολεμικούς του στόχους και ότι οι εχθροί του έχουν «μάθει πως όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Σε τεντωμένο σχοινί η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς επέστρεψε τους τελευταίους 20 επιζώντες ομήρους στο Ισραήλ, αλλά έχει επιστρέψει μόνο 9 από τους 28 νεκρούς αιχμαλώτους, δηλώνοντας ότι χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάκτησης για να ανασύρει τους υπόλοιπους από τα ερείπια της Γάζας.





Ισραηλινοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τον ισχυρισμό, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, αν και Αμερικανοί σύμβουλοι που εργάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο Ερυθρός Σταυρός ανέφεραν ότι τα πρακτικά εμπόδια στην ανάκτηση των σορών μέσα στα ερείπια που προκάλεσε η ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια του 24μηνου πολέμου είναι σημαντικά.



Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 ανθρώπους με πυρά από την Παρασκευή, και είπε ότι λίστα τέτοιων παραβιάσεων έχει παραδοθεί στους διαμεσολαβητές. «Το κράτος-κατακτητής εργάζεται μέρα και νύχτα για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω των παραβιάσεών του επί του πεδίου», είπε.



Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα, αλλά έχει προηγουμένως δηλώσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην πλησιάσουν τις ισραηλινές θέσεις εκεχειρίας και ότι οι στρατιώτες «άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν την απειλή».



Παλαιστίνιοι ιατρικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας άμαχος σκοτώθηκε σε πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διέψευσε οποιοδήποτε πλήγμα από drone μέσα ή γύρω από την πόλη την Πέμπτη.



Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η διάβαση της Ράφα από τη Γάζα προς την Αίγυπτο — που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν κρίσιμη για την είσοδο επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή — θα άνοιγε «σε μεταγενέστερο στάδιο» και όχι την Πέμπτη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.





Εκπρόσωπος του Cogat, του ισραηλινού οργάνου του υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, υπαινίχθηκε επίσης ότι η Ράφα θα παραμείνει κλειστή για ανθρωπιστική βοήθεια στο μέλλον, αν και θα επιτρέπεται η ατομική διέλευση.



«Πρέπει να τονιστεί ότι ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από τη διάβαση της Ράφα. Κάτι τέτοιο δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω άλλων διελεύσεων.



Το 20-σημείων σχέδιο του Τραμπ περιλαμβάνει την πλήρη αποστολή βοήθειας στη Γάζα — όπου σε ορισμένες περιοχές είχε κηρυχθεί λιμός ήδη από τον Αύγουστο — καθώς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.



Ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι στη Γάζα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ στην παροχή βοήθειας, που φαίνεται να αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς, συνιστούν «συλλογική τιμωρία».



Περιφερειακοί αξιωματούχοι είπαν στον Guardian ότι ανέμεναν οι πρώτες ημέρες και εβδομάδες της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ να είναι «τεταμένες» και «εύθραυστες», με την παροχή βοήθειας και την επιστροφή των σορών των ομήρων να αποτελούν βασικά ζητήματα. Πολλά στοιχεία του σχεδίου του Τραμπ, περιλαμβανομένων των πιο δύσκολων θεμάτων, δεν έχουν ακόμη συζητηθεί πλήρως από τις διαπραγματευτικές ομάδες.



Από τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 επιζώντες ομήρους με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατουμένους χωρίς κατηγορίες από τις ισραηλινές φυλακές. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου και κρατούνταν χωρίς απαγγελία κατηγοριών.



Ένας ανώτερος Αμερικανός σύμβουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η ανάκτηση των σορών από τη Γάζα είναι δύσκολη, επειδή η περιοχή έχει «ισοπεδωθεί». Η Τουρκία, μία από τις βασικές χώρες-διαμεσολαβητές στη συμφωνία, δήλωσε ότι έχει αναπτύξει δεκάδες ειδικούς διάσωσης καταστροφών για να αναζητήσουν τα λείψανα των αγνοουμένων ομήρων.





Την Πέμπτη, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «υπάρχει ήδη ομάδα 81 μελών της AFAD εκεί», αναφερόμενη στην τουρκική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, προσθέτοντας ότι «μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των σορών».

Σημάδια βασανισμού στις σορούς Παλαιστινίων

Η συμφωνία εκεχειρίας απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να επιστρέψει τις σορούς 360 Παλαιστινίων. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει 30 ακόμη σορούς Παλαιστινίων την Πέμπτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 120 από την περασμένη Παρασκευή. Γιατροί στο νοσοκομείο Νάσερ ανέφεραν ότι τα σώματα έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένων δεμένων χεριών, τυφλών επιδέσμων και διαμπερών τραυμάτων στο κεφάλι.



«Σχεδόν όλοι είχαν δεμένα μάτια και δεμένα άκρα, και δέχτηκαν πυροβολισμό ανάμεσα στα μάτια. Σχεδόν όλοι είχαν εκτελεστεί», δήλωσε ο Δρ. Άχμεντ αλ-Φάρα, επικεφαλής του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις.





Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας.



«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις πω τη λέξη. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη σε τηλεφωνική του συνομιλία με το CNN, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.



Τα λείψανα των δύο ομήρων, των οποίων τα σώματα επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης, έχουν ταυτοποιηθεί ως Ίνμπαρ Χάιμαν και Μοχάμεντ αλ-Άτρας.



Η Χάιμαν, καλλιτέχνις γκράφιτι από τη Χάιφα, ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ Nova, και τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Το σώμα του λοχία Μαγίστρου Άτρας, 39 ετών, στρατιώτη βεδουίνικης καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη στις 7 Οκτωβρίου, επίσης μεταφέρθηκε στο παλαιστινιακό έδαφος.



Αναλυτές δήλωσαν ότι τουλάχιστον μέρος της σκληρής ρητορικής από Ισραηλινούς αξιωματούχους στοχεύει πολιτικούς αντιπάλους στο εσωτερικό, όπου προβλέπεται εκλογική αναμέτρηση εντός του επόμενου έτους — αν και πιθανόν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.



Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αντίπαλος του σχεδίου εκεχειρίας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι «ντροπή» και κατηγόρησε τη Χαμάς για ψέματα σχετικά με την επιστροφή των σορών των ομήρων.





Εν τω μεταξύ, η Χαμάς έχει εξαπολύσει εκστρατεία ασφαλείας σε αστικές περιοχές που εγκαταλείφθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, επιδεικνύοντας την εξουσία της μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές ένοπλες φατρίες.



Ένας πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς, που επικαλείται το Associated Press, υπερασπίστηκε τις εκτελέσεις ύποπτων μελών συμμοριών που διενήργησαν μαχητές στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.



«Τα άτομα που στοχοποιήθηκαν προκάλεσαν θάνατο και διαφθορά στη Γάζα, σκότωσαν εκτοπισμένους και αιτούντες βοήθεια, και — πιο επικίνδυνο απ’ όλα — αποτελούσαν τη ρίζα και το θεμέλιο του σιωνιστικού σχεδίου του Ισραήλ», δήλωσε ο Αχμέτ Αμπντούλ Χάντι, πολιτικός εκπρόσωπος της Χαμάς στον Λίβανο, σχετικά με τους άνδρες που εκτελέστηκαν δημόσια.



«Αυτό έγινε με παλαιστινιακή εθνική και φυλετική συναίνεση», πρόσθεσε.



Το Ισραήλ έχει δηλώσει επίσης ότι η επόμενη φάση της εκεχειρίας απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται να κάνει. Η οργάνωση έχει εξαπολύσει δική της εκστρατεία ασφαλείας, επιδεικνύοντας τη δύναμή της στη Γάζα μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές φατρίες.

