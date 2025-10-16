Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 1,5 ώρα η τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση του Ουκρανικού.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη «ώστε να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος στον άδοξο πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στο Truth Socia χαρακτήρισε παραγωγική τη συνομιλία του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σε πρώτη φάση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, συνάντηση, των «κορυφαίων συμβούλων» τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

