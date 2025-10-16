search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 18:36

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

16.10.2025 18:36
picasso

Η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα αφού ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, όπου επρόκειτο να εκτεθεί, όπως έγινε γνωστό σήμερα από αστυνομικές πηγές.

Οι πηγές αυτές δεν ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την απίστευτη υπόθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Γρανάδας, πόλης στη νότια Ισπανία, ο πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα», που φιλοτέχνησε ο Πικάσο στις αρχές του 20ού αιώνα, επρόκειτο να εκτεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Κάχα Γρανάδα. Πρόκειται για μια ελαιογραφία η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 600.000 ευρώ. Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι όλα τα έργα που θα παρουσιάζονταν προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

Η μεγάλη κλοπή στην Αβινιόν

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής. Το 1976, περισσότεροι από 100 πίνακες του Ισπανού ζωγράφου κλάπηκαν από την Αβινιόν της Γαλλίας, όμως ξαναβρέθηκαν όλοι.

Ο Πικάσο, που γεννήθηκε το 1881 στη Μάλαγα της νότιας Ισπανίας και πέθανε το 1973 στη Γαλλία, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης.

Διαβάστε επίσης

«Χειρότερο από το να ξεκινάς από το μηδέν»: Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση της ανοικοδόμησης της Γάζας; – Τόνοι ερειπίων και ισοπεδωμένα σπίτια (photos/videos)

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:51
konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

1 / 3