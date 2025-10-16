«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αυτήν την ώρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν τον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συνομιλία είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, μετά την ολοκλήρωσή της. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε στο Τruth Social.

Η τηλεφωνική συνομιλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μια ημέρα πριν ο Τραμπ φιλοξενήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είπε στον Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει στον Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα λάβει Tomahawk.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο, είχε δηλώσει ότι μπορεί να μιλήσει πρώτα με τον Πούτιν για την απόφαση, αποκαλώντας την ένα πιθανό «μεγάλο βήμα» στον πόλεμο.

«Ίσως χρειαστεί να μιλήσω με τη Ρωσία, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, για τους Tomahawk. Θέλουν οι Tomahawk να πηγαίνουν προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θα μπορούσα να μιλήσω στη Ρωσία γι’ αυτό, για να είμαι απόλυτα δίκαιος. Το είπα αυτό στον πρόεδρο Ζελένσκι, επειδή οι Τόμαχοκ αποτελούν ένα νέο βήμα επιθετικότητας».

Διαβάστε επίσης:

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

Πούτιν: Η Ε.Ε. σταμάτησε να αγοράζει πετρέλαιο από εμάς και ανέβηκαν οι τιμές

Ποια ειρήνη; – Ο Νετανιάχου βάζει ξανά στο στόχαστρο το Ιράν