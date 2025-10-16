Ποια ειρήνη; – Ο Νετανιάχου βάζει ξανά στο στόχαστρο το Ιράν

Πολεμικό τόνο χρησιμοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης της 7ης Οκτωβρίου στο Όρος Χερτζλ, καθώς δήλωσε ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει «μεγάλες απειλές από εχθρούς που επιδιώκουν να επανεξοπλιστούν».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεσμεύεται να φέρει πίσω όλους» τους ομήρους, ενώ υποσχέθηκε να επιτύχει όλους τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ στη Γάζα και να συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τις ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και επιδιώκουν την καταστροφή της χώρας. «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές σήμερα: όποιος σηκώσει το χέρι εναντίον μας γνωρίζει ήδη ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά του», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε τη νίκη που θα διαμορφώσει τη ζωή μας για πολλά χρόνια».

«Γνωρίζω το μέγεθος του πόνου σας», είπε στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της χώρας για «όλους τους στρατιώτες που πολέμησαν στον πόλεμο: Εβραίους, Δρούζους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Βεδουίνους, Τσερκέζους και μέλη άλλων ομάδων – στάθηκαν δίπλα-δίπλα για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου». «Και πράγματι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», υπoσχέθηκε ο Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, απέρριψε την κατηγορία ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ συνιστά γενοκτονία, λέγοντας ότι ο όρος ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που υπέστη το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Εμείς υποστήκαμε γενοκτονία»

Εκείνη την ημέρα, είπε, «είχαμε μια συγκλονιστική απεικόνιση της έκφρασης “γενοκτονία”», τονίζοντας ότι «δεν μιλάω για μια φανταστική γενοκτονία – μια γενοκτονία που μας επιρρίπτουν με αντισημιτικές συκοφαντίες όσοι μας επιθυμούν το κακό». «Αν αυτοί οι δολοφόνοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα, θα μας είχαν σφάξει όλους. Αυτή είναι η πραγματική γενοκτονία», είπε ο Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς, προσθέτοντας ότι η η 7η Οκτωβρίου προειδοποίησε το Ισραήλ για την πρόθεση του «καθεστώτος του Ιράν και των τρομοκρατικών του παρακλαδιών να στραγγαλίσουν το Ισραήλ σε ένα δαχτυλίδι θανάσιμης φωτιάς».

«Αλλά οι εχθροί μας δεν υπολόγισαν ένα πράγμα: τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Σηκωθήκαμε όλοι μαζί», είπε. «Μεταφέραμε το επίκεντρο της μάχης στο εχθρικό έδαφος και το χτυπήσαμε με συντριπτικά πλήγματα». Ο Νετανιάχου αποκάλεσε το Ισραήλ «το φράγμα ενάντια στις δυνάμεις της καταστροφής του ριζοσπαστικού Ισλάμ», χαιρετίζοντας τα στρατεύματα της χώρας ως «το προστατευτικό τείχος που μας χωρίζει από αυτούς… Το έκαναν με υπέρτατο ηρωισμό και εκπληκτική επινοητικότητα». «Από την κοιλάδα του θρήνου στις 7 Οκτωβρίου φτάσαμε στο όρος Χερμών και στους ουρανούς της Τεχεράνης, και στην συγκινητική αγκαλιά των οικογενειών των ομήρων με τους αγαπημένους τους», σημείωσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει στο τέλος του, το Ισραήλ αντιμετωπίζει «μεγάλες προκλήσεις» από τους εχθρούς του, αλλά και «μεγάλες ευκαιρίες» για ειρήνη. Ενώ χαιρέτισε τις στρατιωτικές επιτυχίες του πολέμου, ο Νετανιάχου είπε: «Μεγάλες προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν από τους εχθρούς μας που επιδιώκουν να επανεξοπλιστούν», πιθανώς αναφερόμενος στο Ιράν, του οποίου τις πυρηνικές εγκαταστάσεις έπληξαν οι ΗΠΑ πριν από μερικούς μήνες.

«Μεγάλες προκλήσεις – και παράλληλα με αυτές, δραματικές και μεγάλες ευκαιρίες για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης», λέει, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επεκτείνει τις συμφωνίες ομαλοποίησης και ειρήνης με τις γειτονικές αραβικές χώρες μετά τον πόλεμο Ο Νετανιάχου προσέθεσε ότι η εθνική ενότητα είναι απαραίτητη για να προχωρήσει το Ισραήλ μπροστά: «Λειτουργούμε και στα δύο επίπεδα ταυτόχρονα, και αυτό που χρειάζεται και στα δύο είναι ενότητα – ενότητα στον πόλεμο και ενότητα στην ειρήνη. Θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μας. Μόνο μέσω της εσωτερικής συνοχής, της αμοιβαίας ευθύνης και της ενίσχυσης των δεσμών που ενώνουν αντί να χωρίζουν».

Διαβάστε επίσης:

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Υποβρύχιο Titan: Κακός μηχανικός σχεδιασμός η αιτία του δυστυχήματος λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί