ΚΟΣΜΟΣ

16.10.2025 12:57

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

16.10.2025 12:57
lecornu_new

Προσωρινή ανάσα για την κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία.

Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης πριν από λίγο.

Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Εκκρεμεί και η πρόταση μομφής της ακροδεξιάς η οποία αναμένεται να έχει αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Οι Σοσιαλιστές έδωσαν ανάσα στον Λεκορνί (και τη Γαλλία) δίνοντας χρόνο να προχωρήσει σε απαραίτητες αλλαγές στον προϋπολογισμό.

