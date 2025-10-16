Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Προσωρινή ανάσα για την κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία.

Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης πριν από λίγο.

Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Εκκρεμεί και η πρόταση μομφής της ακροδεξιάς η οποία αναμένεται να έχει αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Οι Σοσιαλιστές έδωσαν ανάσα στον Λεκορνί (και τη Γαλλία) δίνοντας χρόνο να προχωρήσει σε απαραίτητες αλλαγές στον προϋπολογισμό.

