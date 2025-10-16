search
ΚΟΣΜΟΣ

16.10.2025 11:01

Με φάουλ από τα αποδυτήρια η Γκιλφόιλ: «Αναγνώρισε» ως πριγκίπισσα της Ελλάδας την …Τατιάνα Μπλάτνικ

16.10.2025 11:01
upscalemedia-transformed

Γκάφα και μάλιστα μεγάλη έκανε η νεά πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγο πριν φθάσει στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα.

Η Γκιλφόιλ βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Λονδίνο, όπου συμμετείχε σε μια εκδήλωση στην οποία παρούσα ήταν και η Τατιάνα Μπλάτνικ, πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες, γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Το φάουλ της Γκιλφόιλ; Σε ανάρτησή της την αποκάλεσε «πριγκίπισσα της Ελλάδας».

Συγκεκριμένα, έγραψε σε ανάρτησή της: «Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στο Λονδίνο, μαζί με τους Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την Πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με sold-out εισιτήρια για έναν σημαντικό σκοπό».

Μάλιστα το φάουλ ήταν διπλό:

  • Πρώτον, η Ελλάδα δεν έχει βασιλεία εδώ και 51 χρόνια, οπότε δεν έχει πρίγκιπες, πριγκιποπούλες και τα τοιαύτα, κάτι που η νέα πρέσβης των ΗΠΑ οφείλει αν μη τι άλλο να το γνωρίζει.
  • Δεύτερον, η Τατιάνα Μπλάτνικ έχει χωρίσει από τον σύζυγό της και ως εκ τούτου πλέον δεν έχει κανέναν απολύτως τίτλο – ούτε και πριν είχε, πολύ περισσότερο, όμως, τώρα.

