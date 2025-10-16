Γάζα: Σε ομήρους ανήκουν οι δύο τελευταίοι σοροί που παρέδωσε η Χαμάς – Προειδοποίηση Τραμπ για τήρηση της εκεχειρίας (videos)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (16/10) πρωί ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

Χθες (15/10) οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ταυτοποιήθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις σορούς που είχε παραδώσει η Χαμάς. Συγκεκριμένα, ταυτοποιηθηκαν οι σοροί των Ταμίρ Νιμρόντι, Ουριέλ Μπαρούχ και Εϊτάν Λεβί, ενώ η τέταρτη σορός που παραδόθηκε το βράδυ της Τρίτης δεν ανήκε σε κανέναν από τους καταγεγραμμένους ομήρους.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι οι σοροί προέρχονται από «δύσκολες επιχειρήσεις ανάκτησης μέσα στα ερείπια και τα τούνελ» και ότι παραδόθηκαν όλες όσες ήταν δυνατές να εντοπιστούν.

Αισιοδοξία Ουάσινγκτον για τήρηση της συμφωνίας

Η υπόθεση των σορών έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για την εκεχειρία, καθώς το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις αν δεν ολοκληρωθεί η επιστροφή όλων των σορών των ομήρων, ενώ έχει περιορίσει προσωρινά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της, η Χαμάς καταγγέλλει παραβίαση των όρων της συμφωνίας και υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παρεμποδίζουν τη συλλογή σορών σε περιοχές που βρίσκονται υπό στρατιωτικό αποκλεισμό.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον εξέφρασε βεβαιότητα ότι η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

«Υπήρξε πολλή απογοήτευση και αγανάκτηση όταν επιστράφηκαν μόλις τέσσερα λείψανα, ωστόσο (η Χαμάς) θα μπορούσε απλά να πει “προχωράμε”» χωρίς επαναπατρισμό των νεκρών ομήρων, σημείωσε ακόμη ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Mιλώντας στο CNN ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις δώσω την εντολή», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει τις σορούς. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το παλαιστινιακό κίνημα τηρεί τη συμφωνία.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα συνολικά 28 που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη (15/10).

