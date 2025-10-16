Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Για επέμβαση από εδάφους μιλά ο Τραμπ – Για πραξικόπημα προειδοποιεί ο Μαδούρο

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον–Καράκας, μετά τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα με στόχο τον «έλεγχο αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων» του καθεστώτος Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απαντά με σκληρή ρητορική, μιλώντας για «απειλή πραξικοπήματος με αμερικανική σφραγίδα».

Εντολή Τραμπ για μυστικές επιχειρήσεις

Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι η εντολή του προέδρου Τραμπ δόθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και προβλέπει «ενισχυμένες επιχειρήσεις παρακολούθησης και διείσδυσης» στη Βενεζουέλα, μέσω της CIA και συνεργαζόμενων υπηρεσιών. Στόχος, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, είναι ο εντοπισμός δικτύων διακίνησης όπλων και χρημάτων που συνδέονται με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, καθώς και η «υποστήριξη δημοκρατικών δυνάμεων» στη χώρα.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει σχολιάσει επισήμως, ωστόσο κύκλοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι η «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ επιβάλλει συνεχή επιτήρηση της περιοχής». Η αποκάλυψη ήρθε λίγες ημέρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει οικονομικές κυρώσεις σε κορυφαίους αξιωματούχους της Βενεζουέλας και να μπλοκάρει ενεργειακές συναλλαγές μέσω τρίτων χωρών.

Πάντως ο Τραμπ σε ερώτηση που του έγινε στο Οβαλ Γραφείο απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times κατά τις οποίες έδωσε μυστικά έγκριση στη CIA να διεξαγάγει μυστικά επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείς αν έδωσε στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας εντολή να «εξουδετερώσει» τον ηγέτη της Βενεζουέλας. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία ερώτηση, αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;», πέταξε.

Αντίδραση Μαδούρο και προειδοποιήσεις για πραξικόπημα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απάντησε με οξύ τόνο, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «νέα φάση ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας». Σε ομιλία του στο Καράκας δήλωσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για μυστικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας μας. Προειδοποιώ: δεν θα επιτρέψουμε πραξικόπημα, δεν θα επιτρέψουμε νέα εισβολή».

«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (…) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (…) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο Μαδούρο.

Παράλληλα, ο Μαδούρο διέταξε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ κάλεσε τους πολίτες να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στους πράκτορες των ΗΠΑ». Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία για «συνωμοσία» που οργανώνεται από αμερικανικά κέντρα πληροφοριών με τη συνεργασία αντιπολιτευόμενων εξόριστων στο Μαϊάμι και στην Κολομβία.

Διπλωματική ρήξη και ενεργειακές επιπτώσεις

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας είχαν ήδη επιδεινωθεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα και της διακοπής επαφών σε διπλωματικό επίπεδο. Η νέα αποκάλυψη για εμπλοκή της CIA απειλεί να οδηγήσει σε πλήρη ρήξη. Ο Μαδούρο κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις και απείλησε με απέλαση διπλωματών «εάν αποδειχθεί συμμετοχή σε επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης».

Η κρίση προκαλεί ανησυχία και στις αγορές ενέργειας, καθώς η Βενεζουέλα, αν και έχει μειώσει την παραγωγή της, παραμένει στρατηγικός προμηθευτής πετρελαίου για τη Λατινική Αμερική. Ο ΟΠΕΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς ενδεχόμενη διακοπή εξαγωγών από τη χώρα θα επηρεάσει τις τιμές διεθνώς.

Στο φόντο η γεωπολιτική αντιπαράθεση

Η νέα ένταση εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ρωσίας και Κίνας για την επιρροή στη Λατινική Αμερική. Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν στηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά τον Μαδούρο τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει, όπως αναφέρουν αναλυτές, να «περιορίσει τη ρωσική και κινεζική διείσδυση στην περιοχή».

Το Καράκας, από την πλευρά του, δηλώνει πως θα ενισχύσει τις συμμαχίες του με Ρωσία και Ιράν «για να αντιμετωπίσει την αμερικανική απειλή». Η ένταση αναμένεται να κλιμακωθεί, καθώς η Ουάσινγκτον δεν δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης και το Καράκας απαντά με ρητορική αντιπαράθεσης που θυμίζει τις ψυχροπολεμικές δεκαετίες.

