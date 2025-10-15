search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 23:40

Διάταγμα του Τραμπ για την ομαλή μισθοδοσία στο στρατό κατά τη διάρκεια του shutdown

15.10.2025 23:40
tramp 887- new

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα δίνοντας οδηγίες στον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ να διασφαλίσει ότι το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ θα λάβει τον μισθό του στις 15 Οκτωβρίου παρά το συνεχιζόμενο shutdown (σ.σ. την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ έδωσε οδηγίες στον Χέγκσεθ «να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό της μισθοδοσίας και των επιδομάτων οποιαδήποτε κεφάλαια έχουν διατεθεί από το Κογκρέσο και παραμένουν διαθέσιμα για τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2026 ώστε να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη καταβολή μισθών και στρατιωτικών επιδομάτων για το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό», σύμφωνα με το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ερντογάν: Το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο εντοπίστηκε στην επαρχία Εσκισεχίρ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump madouro 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Στόχος ο Μαδούρο

venizelos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο»

panagiotopoulos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο

kimberly gkilfoil 99- new
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της από γκαλά στο Λονδίνο με… ελληνικό χρώμα – Δείτε φωτογραφίες

Untitled design (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολή στον IDF να ετοιμάσει σχέδιο για την καταστροφή της Χαμάς σε περίπτωση που καταρρεύσει η εκεχειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:08
trump madouro 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα – Στόχος ο Μαδούρο

venizelos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο»

panagiotopoulos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διευκρίνιση Παναγιωτόπουλου μετά τη γκάφα για το 13ωρο

1 / 3