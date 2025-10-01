ΝΥΤ: Πώς οι ΗΠΑ έφθασαν στο shutdown – Οι κόντρες για την υγεία και το χυδαίο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από τον Τραμπ

Η αμερικανική κυβέρνηση μπήκε επίσημα σε shutdown το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), εν μέσω σφοδρής διαμάχης για τις δαπάνες μεταξύ Τραμπ και Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, το οποίο θα αφήσει πολλούς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε αναστολή εργασίας.

Ήταν το πρώτο ομοσπονδιακό shutdown από το 2019, όταν τμήματα της κυβέρνησης είχαν παραμείνει κλειστά για 35 ημέρες εξαιτίας της αντιπαράθεσης μεταξύ των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και του Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους στα νότια σύνορα.

Αυτή τη φορά, η διαμάχη αφορά την απαίτηση των Δημοκρατικών να συμφωνήσει ο πρόεδρος στην επέκταση επιδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη που λήγουν και στην επαναφορά των περικοπών στο Medicaid που εφαρμόστηκαν το καλοκαίρι ως μέρος του κεντρικού φορολογικού και κοινωνικού νόμου του Τραμπ.

Οι κρίσιμες ψηφοφορίες

Σύμφωνα με τους New York Times, το κλείσιμο της κυβέρνησης έγινε σχεδόν αναπόφευκτο το βράδυ της Τρίτης, όταν οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ψήφισαν λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που έληγε τα μεσάνυχτα για να μπλοκάρουν το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών για συνέχιση της χρηματοδότησης.

Σε διαδοχικές ψηφοφορίες που ανέδειξαν την ένταση της διαμάχης, κάθε κόμμα μπλόκαρε την πρόταση του άλλου για προσωρινή χρηματοδότηση, όπως είχε συμβεί και νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Με ψήφους 55-45, το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών για επέκταση της χρηματοδότησης έως τις 21 Νοεμβρίου δεν πέτυχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 60 ψήφων. Οι Ρεπουμπλικανοί επίσης μπλόκαραν το σχέδιο των Δημοκρατικών, το οποίο προέβλεπε χρηματοδότηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια επιπλέον για την υγειονομική περίθαλψη, με ψήφους 47-53.

Αμέσως μετά, ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βουότ, έστειλε υπόμνημα στις υπηρεσίες ζητώντας τους να «εκτελέσουν τα σχέδια για shutdown».

Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες της Γερουσίας πραγματοποίησαν τις ψηφοφορίες ως μέρος μιας καθημερινής προσπάθειας, όπως είπαν, για να αναγκάσουν τους Δημοκρατικούς να καταγραφούν επίσημα κατά της χρηματοδότησης της κυβέρνησης.

«Η ριζοσπαστική αριστερή βάση και οι ακραίοι αριστεροί γερουσιαστές των Δημοκρατικών απαίτησαν σύγκρουση με τον πρόεδρο», είπε ο γερουσιαστής Τζον Θιούν, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα και επικεφαλής της πλειοψηφίας. «Και οι ηγέτες των Δημοκρατικών υποχώρησαν στις απαιτήσεις τους. Και προφανώς, ο αμερικανικός λαός πρέπει απλώς να υποστεί τις συνέπειες».

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη σύγκρουση μέχρι οι Ρεπουμπλικάνοι να υποχωρήσουν, ζητώντας την επέκταση των επιδοτήσεων του Obamacare που λήγουν στο τέλος του έτους, καθώς και την ανατροπή των περικοπών στο Medicaid και άλλα προγράμματα υγείας που είχαν περιληφθεί στον φορολογικό νόμο των Ρεπουμπλικανών.

«Αν ο πρόεδρος είχε μυαλό, θα έκανε τα πάντα για να λύσει αυτή την κρίση στην υγεία τώρα, γιατί οι Αμερικανοί θα τον θεωρήσουν υπεύθυνο όταν αρχίσουν να πληρώνουν 400, 500, 600 δολάρια παραπάνω τον μήνα για την ασφάλειά τους», είπε ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη και επικεφαλής της μειοψηφίας. «Έχουμε λιγότερο από μία μέρα. Αν υπήρξε ποτέ η κατάλληλη στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σοβαρευτούν για την υγεία, είναι τώρα».

Απειλές Τραμπ από τον Λευκό Οίκο

Αντί για διαπραγματεύσεις, όμως, οι νομοθέτες και από τα δύο κόμματα πέρασαν τις ώρες πριν την προθεσμία ρίχνοντας ευθύνες ο ένας στον άλλο, ενώ ο Τραμπ απηύθυνε απειλές από τον Λευκό Οίκο, δείχνοντας να απολαμβάνει την προοπτική ενός shutdown που, όπως είπε, θα χρησιμοποιήσει για να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο πρόεδρος είπε ότι θα εκμεταλλευτεί την περίοδο του shutdown για να εφαρμόσει μέτρα που είναι «κακά» για τους Δημοκρατικούς «και μη αναστρέψιμα από αυτούς, όπως η απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, οι περικοπές σε πράγματα που τους αρέσουν, οι περικοπές σε προγράμματα που υποστηρίζουν».

Αργότερα στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι «πολλά καλά μπορούν να προκύψουν από ένα shutdown», όπως το να απολυθούν ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που είναι Δημοκρατικοί και η αποδυνάμωση πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν.

Σε ένα shutdown, είπε ο Τραμπ, «μπορούμε να ξεφορτωθούμε πολλά πράγματα που δεν θέλαμε, και είναι πράγματα των Δημοκρατικών».

Σύγκρουση για την υγεία

Οι Δημοκρατικοί δεν φάνηκαν να πτοούνται από τις απειλές. Τον Μάρτιο, μια ομάδα γερουσιαστών υπό τον Σούμερ επέτρεψε την προώθηση ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης, προκαλώντας οργή από προοδευτικούς ψηφοφόρους και ακτιβιστές που ήθελαν να μπλοκάρουν τη διοίκηση Τραμπ.

Αυτή τη φορά, οι Δημοκρατικοί διάλεξαν να συγκρουστούν με τον Τραμπ για τα χρήματα στην υγεία – ένα ζήτημα στο οποίο οι δημοσκοπήσεις τούς δίνουν πλεονέκτημα – και προκάλεσαν τον πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικανούς να πουν όχι.

«Η στρατηγική είναι — ο αμερικανικός λαός το απαιτεί», είπε ο Σούμερ.

Παρόλα αυτά, ορισμένα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών διαφοροποιήθηκαν την Τρίτη το βράδυ και ψήφισαν υπέρ του σχεδίου των Ρεπουμπλικανών. Οι γερουσιαστές Κάθριν Κορτέζ Μάστο από τη Νεβάδα, Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια και Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητος από το Μέιν, στήριξαν την πρόταση.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι ήταν ο μόνος Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε το νομοσχέδιο του κόμματός του.

Αν οι επιδοτήσεις του Obamacare λήξουν, περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να χάσουν την κάλυψή τους από το νέο έτος, ενώ οι τιμές θα αυξηθούν για άλλα 20 εκατομμύρια.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου έχει προβλέψει ότι 10 εκατομμύρια περισσότεροι Αμερικανοί θα μείνουν ανασφάλιστοι μέχρι το 2034 λόγω των περικοπών στην υγεία από τον νέο φορολογικό νόμο.

Ο Θιούν δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί ξεχωριστά την επέκταση των φορολογικών πιστώσεων. Πολλοί γερουσιαστές του που είναι υποψήφιοι για επανεκλογή έχουν στηρίξει την κίνηση. Αλλά, πρόσθεσε, οι Δημοκρατικοί κρατούν «όμηρο» τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

«Η διαπραγμάτευση γίνεται όταν η κυβέρνηση είναι ανοιχτή», είπε.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν μια διοίκηση που καταπατά διαρκώς τη νομοθετική εξουσία του Κογκρέσου.

Χυδαίο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από τον Τραμπ

Το χάσμα μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν εμφανές το βράδυ της Δευτέρας, μετά από συνάντηση του Τραμπ με τους ηγέτες του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα χυδαίο, τεχνητά δημιουργημένο βίντεο που προσέβαλλε και χλεύαζε Δημοκρατικούς ηγέτες, το οποίο εμφάνιζε τον εκπρόσωπο Χακίμ Τζέφρις από τη Νέα Υόρκη με προσθήκες ενός μουστακιού και σομπρέρο υπό ήχους μαριάτσι, ενώ η φωνή του Σούμερ είχε παραποιηθεί να εκστομίζει ύβρεις, συμπεριλαμβανομένης της φράσης: «Κανείς δεν συμπαθεί τους Δημοκρατικούς πια».

Ο Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικανοί συνέχισαν να επαναλαμβάνουν την παραπλανητική κατηγορία ότι οι Δημοκρατικοί κλείνουν την κυβέρνηση για να προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη σε παράτυπους μετανάστες.

Το ψεύτικο βίντεο του Τραμπ περιλάμβανε ψευδή αποσπάσματα από τον Σούμερ που δήθεν έλεγε ότι οι Δημοκρατικοί «δεν έχουν πια ψηφοφόρους» λόγω των κοινωνικών τους πολιτικών και ότι ήθελε να προσφέρει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε «παράνομους αλλοδαπούς». Η παραποιημένη φωνή πρόσθετε ότι το shutdown ήταν ένας τρόπος να κάνουν τους μετανάστες να ψηφίσουν Δημοκρατικούς, επαναλαμβάνοντας μια αποδεδειγμένα ψευδή θεωρία συνωμοσίας.

Ο Τζέφρις απάντησε δημοσιεύοντας φωτογραφία του Τραμπ να χαμογελά δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν, τον ατιμασμένο χρηματοδότη που πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε δίκη για διακίνηση ανηλίκων.

«Αυτό είναι αληθινό», έγραψε στη λεζάντα.

Σε άλλη ανάρτηση, έγραψε: «Ο ρατσισμός δεν θα σας βγάλει πουθενά».

Bigotry will get you nowhere.



Cancel the Cuts. Lower the Cost. Save Healthcare.



We are NOT backing down. pic.twitter.com/D0xyFiIGkC — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) September 30, 2025

Διαβάστε επίσης

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

Ο διεθνής στολίσκος εισέρχεται σε «επικίνδυνη ζώνη» περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα – Αναφέρει υπερπτήσεις drones

Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, η απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας και η επόμενη ημέρα για τον Νετανιάχου