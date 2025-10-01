Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, η απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας και η επόμενη ημέρα για τον Νετανιάχου

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε χθες ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, δίνοντας προθεσμία “τριών ή τεσσάρων ημερών” για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πλέον μετατοπίσει την προσοχή στην απάντηση της Χαμάς. Οι βασικοί μεσολαβητές, Κατάρ και Αίγυπτος, πρόκειται να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τη Χαμάς στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση. Η Τουρκία, σύμμαχος της Χαμάς που φιλοξενεί ορισμένους από τους ηγέτες της, θα συμμετάσχει επίσης σε αυτές τις συνομιλίες.

Το σχέδιο φαίνεται να παραβιάζει αρκετές από τις προηγουμένως δηλωμένες κόκκινες γραμμές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της παροπλισμού των όπλων της ομάδας και της απαγόρευσης συμμετοχής της στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Σύμφωνα με την πρόταση, όλες οι υποδομές της Χαμάς, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, θα καταστραφούν, υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, «και όχι θα ανοικοδομηθούν».

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ έχει στριμώξει τη Χαμάς στη γωνία, αφήνοντας την ένοπλη ομάδα αντιμέτωπη με ένα υπαρξιακό δίλημμα.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η Χαμάς θα το αρνηθεί», έγραψαν ο πρώην επικεφαλής των πληροφοριών των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), Ταμίρ Χάιμαν, και ο Όφερ Γκούτερμαν, ανώτερος ερευνητής στην επίλυση συγκρούσεων στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) στο Τελ Αβίβ.

Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Χαμάς

Η Χαμάς, μαζί με άλλες παλαιστινιακές ομάδες, τείνει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα , δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή στο CBS News την Τρίτη.

Αφού καταλήξουν σε απάντηση στην πρόταση, οι παλαιστινιακές ομάδες φέρεται να την παρουσιάσουν στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ σήμερα, Τετάρτη.

Η έκθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου ρεπορτάζ του AFP την Τρίτη, το οποίο ανέφερε ότι η Χαμάς « ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων » για να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενη μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Αντιδράσεις από παλαιστινιακές ομάδες

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες.

Ο Αμπού Αλί Χασάν, ανώτερο στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sand ότι «το σχέδιο του Τραμπ είναι μια συνταγή για τη διαχείριση του πολέμου και την παράτασή του, όχι για το τέλος του».

Ο Χασάν πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια απεγνωσμένη προσπάθεια διαχωρισμού της Γάζας από την παλαιστινιακή εδαφική οντότητα».

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία εξακολουθεί να κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σε μια καυστική δήλωση τη Δευτέρα το βράδυ ότι το σχέδιο του Τραμπ θα τροφοδοτήσει περαιτέρω επιθετικότητα εναντίον των Παλαιστινίων.

Τι θα κάνει ο Νετανιάχου;

Η πρόταση Τραμπ έχει ευρεία διεθνή υποστήριξη. Σε κοινή δήλωση, οκτώ αραβικά και μουσουλμανικά έθνη υποστήριξαν το σχέδιο, λέγοντας ότι «δημιουργεί μια πορεία για μια δίκαιη ειρήνη στη βάση μιας λύσης δύο κρατών». Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υποστήριξε επίσης το σχέδιο.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει σε γενικές γραμμές δύο πιθανότητες: την απόρριψη του σχεδίου από τη Χαμάς και την αποδοχή του σχεδίου από τη Χαμάς. Ας εξετάσουμε το καθένα ξεχωριστά.

Αν η Χαμάς πει όχι

Αυτό μπορεί να ήταν το σχέδιο του Νετανιάχου εξαρχής. Ο Ισραηλινός ηγέτης μίλησε με τους ακροδεξιούς συμμάχους του μετά την αποκάλυψη της συμφωνίας και δήλωσε ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν η Χαμάς θα αποδεχόταν την πρόταση. Αυτό θα του επέτρεπε να διπλασιάσει τα σχέδιά του για τον πόλεμο στη Γάζα με την πλήρη υποστήριξη του Τραμπ «να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει».

Για τον Νετανιάχου, αυτή η πορεία είναι πολύ απλή, καθώς συνεπάγεται ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο που ήδη διεξάγει. Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Ισραηλινού ηγέτη θα συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν και την πολεμική του προσπάθεια, και η κυβέρνησή του θα παραμείνει άθικτη.

Αν η Χαμάς πει ναι

Αυτό περιπλέκει τα πράγματα για τον Νετανιάχου, γρήγορα και δραματικά. Ο τερματισμός του πολέμου και η επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα έχουν τεράστια εγχώρια υποστήριξη, αλλά όχι από τους ακροδεξιούς νομοθέτες που είναι κρίσιμοι για να παραμείνει ο πρωθυπουργός στην εξουσία. Εάν αυτή η πρόταση εγκριθεί και ο πόλεμος τελειώσει, πιθανότατα θα καταστρέψουν την κυβέρνησή του. Ο Νετανιάχου έχει την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για μια συνολική εκεχειρία, αλλά αυτό αφήνει τη μοίρα του στα χέρια των πολιτικών του εχθρών.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε απλώς να το κάνει – να φέρει τους ομήρους στην πατρίδα τους, να τερματίσει τον πόλεμο και να προσπαθήσει να επιδιώξει την περιφερειακή ομαλοποίηση – αλλά όλα αυτά θα τον έφεραν αντιμέτωπο με εκλογές στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο στις δημοσκοπήσεις. Και ο Νετανιάχου, ίσως πάνω απ’ όλα, είναι πολιτικός.

Το σχέδιο των 20 σημείων

Το σχέδιο 20 σημείων, που αποκαλύφθηκε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα , προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων — περίπου 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί — εντός 72 ωρών και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και την παράδοσή της σε μια μεταβατική, «τεχνοκρατική» κυβέρνηση. Τα μέλη της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών, και 15 σορούς νεκρών κατοίκων της Γάζας για κάθε πτώμα Ισραηλινού ομήρου που απελευθερώνεται.

Στη συνέχεια, θα εισρεύσει βοήθεια στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα και θα ξεκινήσει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, αποριζοσπαστικοποίησης και ανασυγκρότησης της Λωρίδας.

Θα συσταθεί μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, παράλληλα με μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή υπό την προεδρία του Τραμπ και στην οποία θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ. Μια προσωρινή διεθνής δύναμη ασφαλείας (ISF) θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα, η οποία θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων καθώς αποσύρονται.

