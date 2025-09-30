Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», λέει αξιωματούχος της Χαμάς και προδιαθέτει για την απόρριψή του

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι είναι απίθανο η Χαμάς να συμφωνήσει στον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της – μια βασική προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ.

Λέγεται επίσης ότι η Χαμάς αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά την πρόταση του Λευκού Οίκου «υπεύθυνα».

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι εμπλέκεται η ηγεσία της ομάδας τόσο εντός όσο και εκτός Γάζας.

Ο στρατιωτικός διοικητής της ομάδας στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, πιστεύεται ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να μάχεται παρά να αποδεχτεί το σχέδιο που του προσφέρεται. Στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας βρέθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο των συζητήσεων, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Οι συνομιλίες με τη Χαμάς, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, περιλαμβάνουν επίσης και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η ένοπλη ομάδα Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ), η οποία συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και προηγουμένως κρατούσε ορισμένους Ισραηλινούς ομήρους, απέρριψε το σχέδιο την Τρίτη.

Για τη Χαμάς, ένα βασικό σημείο τριβής θεωρείται ότι είναι ότι το σχέδιο απαιτεί να παραδώσει όλους τους ομήρους μονομιάς – δίνοντας το μόνο διαπραγματευτικό τους χαρτί.

Ακόμα και με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στο σχέδιο, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις μόλις παραλάβει τους ομήρους – ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αψηφώντας τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ένας χάρτης της Γάζας που κοινοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι μια σχεδιαζόμενη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των νότιων συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο. Δεν είναι σαφές πώς θα διοικηθεί, αλλά εάν εμπλακεί το Ισραήλ, είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει σημείο διαφωνίας.

Επιπλέον, από τότε που συμφώνησε με το σχέδιο τη Δευτέρα το βράδυ, ο Νετανιάχου φαίνεται να αντιτίθεται σε αρκετούς από τους όρους που περιγράφει.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X, επιμένει ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και ότι το Ισραήλ δήλωσε ότι θα «αντισταθεί βίαια» σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό αντιβαίνει στους όρους του πλαισίου του Τραμπ, το οποίο ορίζει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και αναφέρει ότι μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο, μπορεί να υπάρξει μια «αξιόπιστη οδός προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση».

Εντός της Γάζας, οι Παλαιστίνιοι υποστήριξαν ευρέως το σχέδιο, αλλά μόνο επειδή θα οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου.

Ο κάτοικος Khadar Abu Kweik δήλωσε στο BBC: «Το αμερικανικό σχέδιο έχει κακές ρήτρες, αλλά το υποστηρίζω επειδή θα σταματήσει τον πόλεμο και θα απαλλαγεί από τη Χαμάς. Ακόμα κι αν ο ίδιος ο διάβολος έφερνε ένα σχέδιο για να τερματίσει αυτή την κόλαση στην οποία ζούμε, θα το υποστήριζα».

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Fathi Sabah δήλωσε: «Η απόρριψη της Χαμάς, ο Θεός να μας φυλάξει, θα σήμαινε ότι θα δοθεί στον Νετανιάχου το πράσινο φως για να συνεχίσει τον πόλεμο με την αμερικανική και δυτική υποστήριξη, για να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από τη Γάζα και την κεντρική περιοχή».

«Ο λαός της Γάζας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Είναι συντετριμμένοι, εξαντλημένοι, απελπισμένοι και απελπισμένοι», είπε.

«Θέλουν εκεχειρία τώρα, όχι αύριο, με κάθε κόστος, παρόλο που γνωρίζουν ότι το σχέδιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Νετανιάχου, είναι γεμάτο παγίδες και δεν αντικατοπτρίζει τις επιδιώξεις τους», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 66.097 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

Τον Αύγουστο, ένα όργανο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι λιμός πλήττει την πόλη της Γάζας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα – κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

