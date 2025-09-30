Global Sumud Flotilla: Κατηγορεί την Ιταλία για απόπειρα «σαμποτάζ» της αποστολής στη Γάζα

Ο στολίσκος για τη Γάζα Global Sumud Flotilla εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι ενημερώθηκε από το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ένα ιταλικό πολεμικό πλοίο που παρακολουθούσε τη νηοπομπή θα πρόσφερε σύντομα στους ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτήν, την ευκαιρία να εγκαταλείψουν το πλοίο πριν εισέλθουν σε «κρίσιμη ζώνη» κοντά στη Γάζα.

«Ας είμαστε απολύτως σαφείς: αυτό δεν είναι προστασία, είναι σαμποτάζ», ανέφερε η δήλωση. «Είναι μια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί και να διαλυθεί μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή που οι κυβερνήσεις δεν ανέλαβαν οι ίδιες, παρόλο που η σιωπή και η συνενοχή τους οδήγησαν σε αυτό το σημείο».

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει πολεμικά πλοία να παρακολουθούν τη νηοπομπή από την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια σειρά επιθέσεων εναντίον της.

«Όλοι οι συμμετέχοντες στο πλοίο ήρθαν γνωρίζοντας πλήρως τους κινδύνους», αναφέρει η δήλωση. «Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση. Βρισκόμαστε εδώ επειδή είναι πολύ πιο επικίνδυνο να παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά στη γενοκτονία, την πείνα και τις συλλογικές τιμωρίες παρά να πλέουμε μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια».

«Η ιταλική κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό, αλλά αντί να χρησιμοποιήσει τη σημαντική ναυτική της δύναμη για να σπάσει μια παράνομη πολιορκία, επιλέγει να μας συνοδεύσει μόνο μέχρι το σημείο του κινδύνου και στη συνέχεια να προσπαθήσει να μας απομακρύνει, παραδίδοντάς μας πίσω στην ακτή με άδεια χέρια».

«Το ιταλικό ναυτικό δεν θα εμποδίσει αυτή την αποστολή», καταλήγει ο στολίσκος.

Σύμφωνα με τη DW, περίπου είκοσι ακτιβιστές αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ιταλία, όταν ο στολίσκος πέρασε από την Κρήτη.

Πάνω από τριάντα πέντε Ιταλοί πολίτες, όμως, συνεχίζουν να επιβαίνουν στα πλοιάρια, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό. Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε από τα μέλη της αποστολής να δεχθούν την πρόταση να παραδώσουν τις βοήθειες στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πιερλουίτζι Πιτσαμπάλα, ο οποίος θα ήταν διατεθειμένος να μεταβεί, για τον λόγο αυτό, στην Κύπρο.

Η Flotilla, όμως, μετά από σειρά διαβουλεύσεων, απέρριψε την πρόταση και η εκπρόσωπός της, Μαρία Έλενα Ντέλια, επέμεινε ότι «κύριος στόχος της όλης αυτής προσπάθειας είναι να δημιουργηθούν -επιτέλους- ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απευθείας μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό».

Η Τζόρτζια Μελόνι καλεί τον στολίσκο για τη Γάζα να σταματήσει

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απευθύνθηκε στα μέλη της Global Sumud Flottilla και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να σταματήσει, και να δεχτεί μια από τις προτάσεις για ασφαλή παράδοση της βοήθειας που μεταφέρει, θεωρώντας ότι η απόφαση των μελών της αποστολής αυτής θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα την ενδεχόμενη επιτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Η επιτυχία του σχεδίου, ωστόσο, δεν φαίνεται καν στον ορίζοντα.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, το οποίο πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαφαίνεται επιτέλους η ελπίδα για μια συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο και στα δεινά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού, όπως και για να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή.

Η ελπίδα αυτή βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία και πολλοί θα χαρούν αν η ισορροπία αυτή χαθεί. Φοβάμαι ότι ένα “πάτημα” μπορεί να δοθεί ακριβώς από την προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι ο στολίσκος τώρα θα έπρεπε να σταματήσει και να δεχθεί μια από τις διάφορες προτάσεις για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό συνθήκες ασφαλείας.

Κάθε άλλη επιλογή κινδυνεύει να μετατραπεί σε πρόφαση για να παρεμποδιστεί η ειρήνη, να τροφοδοτηθεί η σύγκρουση και να πληγεί, με τον τρόπο αυτό, κυρίως ο πληθυσμός της Γάζας, στον οποίο λέγεται ότι υπάρχει η πρόθεση να προσφερθεί βοήθεια. Είναι η ώρα της σοβαρότητας και του αισθήματος ευθύνης».

