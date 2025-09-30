search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 20:49

Φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση του πληρώματος του πλοίου που δέχθηκε επίθεση στο Άντεν

30.09.2025 20:49
fregata diasosi erithra thalassa – new

Στη δημοσιότητα έδωσε η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», στην οποία μετέχει η Ελλάδα, βίντεο με τη διάσωση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε επίθεση στο Άντεν.

Τα πλοία της «ΑΣΠΙΔΕΣ», η ελληνική φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» και μια γαλλική φρεγάτα, εκτέλεσαν με επιτυχία το σχέδιο της επιχείρησης SOLAS (Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα).

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο MV Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από πύραυλο «άγνωστης προέλευσης», ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν και οι φρεγάτες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το αρχηγείο της «EUNAVFOR ASPIDES» το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, και όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να προχωρήσουν με προσοχή.

Τα 18 από τα 19 μέλη του πληρώματος, Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι της Σρι Λάνκα είναι καλά στην υγεία τους. Ο 19ος ναυτικός είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Οι φάσεις διάσωσης του προσωπικού και ιατρικής διακομιδής έχουν ολοκληρωθεί και όλοι οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Τζιμπουτί.

  • Δέκα επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ»
  • Οκτώ επιβιβάστηκαν σε γαλλική φρεγάτα
  • Ένας σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε με γαλλικό ελικόπτερο απευθείας στο Τζιμπουτί.

Διαβάστε επίσης:

Ειρωνείες Τραμπ στην ομιλία στους Αμερικανούς στρατιωτικούς: Ρώτησα τον Πούτιν, «είσαι μια χάρτινη τίγρη;» (Video)

Global Sumud Flotilla: Κρίσιμες ώρες για τον στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα

Η επιστροφή του Τόνι Μπλερ στη Μέση Ανατολή ανοίγει ξανά παλιές πληγές και εγείρει νέες αμφιβολίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

lola-young
LIFESTYLE

Η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ «ακυρώνει τα πάντα» μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

nea-smirni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχω τύψεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ» – Τι λέει 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μία μπλούζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 22:23
foitites palistini – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στη Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του

gianni anieli 99- new
LIFESTYLE

Ferrari: Στα δικαστήρια μητέρα και γιος για τη διαθήκη του Τζάνι Ανιέλι – Νέα δεδομένα για την περιουσία από χειρόγραφο σημείωμα

1 / 3