Φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση του πληρώματος του πλοίου που δέχθηκε επίθεση στο Άντεν

Στη δημοσιότητα έδωσε η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», στην οποία μετέχει η Ελλάδα, βίντεο με τη διάσωση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε επίθεση στο Άντεν.

Τα πλοία της «ΑΣΠΙΔΕΣ», η ελληνική φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» και μια γαλλική φρεγάτα, εκτέλεσαν με επιτυχία το σχέδιο της επιχείρησης SOLAS (Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα).

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο MV Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από πύραυλο «άγνωστης προέλευσης», ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν και οι φρεγάτες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το αρχηγείο της «EUNAVFOR ASPIDES» το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, και όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να προχωρήσουν με προσοχή.

Τα 18 από τα 19 μέλη του πληρώματος, Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι της Σρι Λάνκα είναι καλά στην υγεία τους. Ο 19ος ναυτικός είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Οι φάσεις διάσωσης του προσωπικού και ιατρικής διακομιδής έχουν ολοκληρωθεί και όλοι οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Τζιμπουτί.

Δέκα επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ»

Οκτώ επιβιβάστηκαν σε γαλλική φρεγάτα

Ένας σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε με γαλλικό ελικόπτερο απευθείας στο Τζιμπουτί.

