Υεμένη: Φορτηγό πλοίο με σημαία Ολλανδίας δέχθηκε επίθεση κοντά στο Άντεν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου με ολλανδική σημαία φέρεται να δέχθηκε επίθεση 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης-λιμάνι Άντεν στην Υεμένη.

Η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO δήλωσε επίσης ότι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα πλοίο, 128 μίλια ανοικτά του Άντεν, επλήγη από άγνωστο βλήμα και φέρεται να φλέγεται.

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από έναν εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η UKMTO και η Ambrey δήλωσαν ότι έλαβαν αναφορές για καπνό στην περιοχή γύρω από το πλοίο, με την UKMTO να λέει ότι ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να είδε παφλασμό σε απόσταση.

Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), πρόσθεσε η Ambrey.

Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο τις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στην περιοχή γύρω από αυτό, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.

Οι δύο εταιρίες δεν ταυτοποίησαν την πλευρά που φέρει την ευθύνη.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

