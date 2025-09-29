Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκρίνουν το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πυραύλους Tomahawk και να επιτρέψουν στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία, επιβεβαίωσε το Σαββατοκύριακο ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Οι πύραυλοι Tomahawk, οι οποίοι έχουν βεληνεκές τουλάχιστον 1.500 μιλίων, θα αποτελούσαν μια σημαντική βελτίωση στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας και στην ικανότητά της να χτυπά βαθιά μέσα στη Ρωσία – συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας – κάτι που η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ δίσταζε να επιτρέψει.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο απόστρατος Αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε εξουσιοδοτήσει την Ουκρανία να πραγματοποιεί χτυπήματα μεγάλου βεληνεκούς με όπλα αμερικανικής κατασκευής, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρχει ασφαλές μέρος στη Ρωσία».

«Εδώ πιστεύω ότι έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τη Ρωσία πολύ πιο επιθετικά», είπε.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «αναλύει προσεκτικά» τις «πολύ σοβαρές» δηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο, προσπαθώντας να καταλάβει ποιος θα εκτοξεύσει τους πυραύλους και πώς θα οριστούν οι στόχοι.

«Ακόμα κι αν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πανάκεια που να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στην πρώτη γραμμή για το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Δεν υπάρχει μαγικό όπλο. Είτε πρόκειται για Tomahawks είτε για άλλους πυραύλους, δεν θα είναι σε θέση να αλλάξουν τη δυναμική».

Η Ουκρανία ήδη πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με τον στόλο των drones της, ιδιαίτερα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών, αλλά οι Tomahawk θα αποτελούσαν μια σημαντική στρατιωτική αναβάθμιση. Υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν μόνο απρόθυμα τη χρήση πυραύλων ATACM εντός της Ρωσίας, με βεληνεκές μόλις 190 μιλίων.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, σε συνέντευξη που έδωσε επίσης την Κυριακή στο Fox News, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για την πώληση πυραύλων Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες στη συνέχεια θα τους στείλουν στην Ουκρανία.

Απογοητευμένος από το αδιέξοδο από τη ρωσική πλευρά — με το Κρεμλίνο να αρνείται να καθίσει σε διμερείς ή τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τραμπ — ο Βανς είπε ότι η Ρωσία έπρεπε να «ξυπνήσει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα».

«Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν», είπε ο Βανς για τη Ρωσία. «Δεν έχουν πολλά να δείξουν. Πόσους ακόμη ανθρώπους είναι διατεθειμένοι να χάσουν; Πόσους ακόμη ανθρώπους είναι διατεθειμένοι να σκοτώσουν για πολύ μικρό, αν όχι καθόλου, στρατιωτικό πλεονέκτημα;»

Η πώληση των Tomahawk θα σηματοδοτούσε μια ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ αντιλαμβανόταν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ακόμη και όταν η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για αύξηση των προκλήσεων εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φάνηκε να έχει αλλάξει γνώμη για τον πόλεμο, λέγοντας ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία είναι ικανή να κερδίσει πίσω τα εδάφη που έχει χάσει και ότι η Ρωσία – την οποία αποκάλεσε «χάρτινη τίγρη» – «έπρεπε να είχε σταματήσει» τον πόλεμο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια συνέντευξη στο CNN την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις δήλωσε ότι η χρήση των Tomahawk θα βοηθούσε «στον έλεγχο της κλιμάκωσης της Ρωσίας, η οποία θα μείωνε τις πιθανότητες να πυροδοτηθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Αλλά είπε ότι ήθελε να δει τα λόγια να ακολουθούνται από πράξεις.

«Ας μιλήσουμε για τους Tomahawk», είπε ο Λάντσμπεργκις στη συνέντευξη. «Ας μιλήσουμε για τους Taurus, [γερμανικής κατασκευής] πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία… Έτσι ώστε να μην είναι μόνο οι Ρώσοι που μας λένε πόσο μακριά και πόσο βαθιά πηγαίνουν στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα εμείς στη Δύση που βοηθάμε τους Ουκρανούς να δώσουν τον τόνο».

