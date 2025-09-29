search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 15:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 13:08

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από drone στη Μόσχα – Νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη από τον Μεντβέντεφ

29.09.2025 13:08
moscow_drone_attack_new

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σήμερα σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Αντρέι Βορομπιόφ.

Τη νύχτα «τέσσερα drones καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη Βόσκρεσενσκ και την Κολόμνα», δύο πόλεις στην περιφέρεια της Μόσχας, διευκρίνισε ο Βορομπιόφ σε ανάρτησή του στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στη Βόσκρεσενσκ η επίθεση αυτή προκάλεσε τον θάνατο μιας 76χρονης γυναίκας και του 6χρονου εγγονού της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην «πυρκαγιά στο σπίτι τους», η οποία προκλήθηκε από την πτώση drone, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε άλλα σπίτια της πόλης έσπασαν τζάμια, υπέστησαν ζημιές τοίχοι και προκλήθηκαν προβλήματα στον φωτισμό των δρόμων, πρόσθεσε ο Βορομπιόφ.

Νωρίτερα σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας είχε μεταδώσει επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Η Ουκρανία επιτίθεται συχνά στη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε αντίποινα για τους ρωσικούς μαζικούς βομβαρδισμούς που πλήττουν την ουκρανική επικράτεια μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα το 2022.

Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, η Ρωσία εξαπέλυσε 595 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τον τραυματισμό πάνω από 80 σε όλη τη χώρα.

«Η Ευρώπη δεν αντέχει πόλεμο με τη Ρωσία»

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο. «Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους». «Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ που τώρα είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή – Ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ότι η ειρήνη είναι κοντά

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Το προφίλ του 40χρονου δράστη Τόμας Σάνφορντ – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου στο Ιράκ (videos)

Ο τυφώνας Μπουαλόι σαρώνει το Βιετνάμ – 11 νεκροί και 12 αγνοούμενοι (videos/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsanis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Η πολυαναμενόμενη συναυλία μεταφέρεται για τις 7 Οκτωβρίου

svoures
ADVERTORIAL

Svoura – Το παιχνίδι που φέρνει τη γνώση και τη φαντασία στο τραπέζι

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 15:07
tsitsanis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Η πολυαναμενόμενη συναυλία μεταφέρεται για τις 7 Οκτωβρίου

svoures
ADVERTORIAL

Svoura – Το παιχνίδι που φέρνει τη γνώση και τη φαντασία στο τραπέζι

eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

1 / 3