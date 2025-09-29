Μακελειό στο Μίσιγκαν: Το προφίλ του 40χρονου δράστη Τόμας Σάνφορντ – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου στο Ιράκ (videos)

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο νεώτερος απολογισμός από την επίθεση ενόπλου χθες, Κυριακή (28/9), σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ.

Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο.

Ποιος ήταν ο 40χρονος Τόμας Σάνφορντ

Ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ ήταν βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και ακτιβιστής, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εκπρόσωπος του Σώματος Πεζοναυτών δήλωσε στο CNN ότι ο Σάνφορντ υπηρέτησε ως λοχίας και έλαβε πολλά μετάλλια για την υπηρεσία του, η οποία διήρκεσε από το 2004 έως το 2008.

🚨BREAKING: The death toll in the Grand Blanc, Michigan church shooting has risen to 4 after two more bodies were found inside the burned church.

pic.twitter.com/rKyrfC44X2 — Jack (@jackunheard) September 29, 2025

Συγκεκριμένα, υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Ιρακινή Ελευθερία» για αρκετούς μήνες, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2007.

Ο Σάνφορντ αποφοίτησε από το Λύκειο Γκούντριτς το 2004 και αναγνωρίστηκε μεταξύ άλλων βετεράνων αποφοίτων, σύμφωνα μια την ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης, σύμφωνα με τοπικό ειδησιογραφικό μέσο ο Σάνφορντ από το 2007 είχε υπηρετήσει με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία πριν πάει για υπηρεσία στο Ιράκ.

Λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την οικογένεια του Σάνφορντ δείχνουν ότι ήταν παντρεμένος και είχε τουλάχιστον ένα παιδί, έναν μικρό γιο. Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe του 2015, η οικογένεια χρειαζόταν δωρεές για να βοηθήσει στην πληρωμή της ιατρικής περίθαλψης του γιου του Σάνφορντ, ο οποίος γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική διαταραχή.

Το νεογέννητο μωρό διαγνώστηκε με μια πάθηση που ονομάζεται συγγενής υπερινσουλινισμός, η οποία απαιτούσε μακρά νοσηλεία και αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση τμημάτων του παγκρέατος, σύμφωνα με μια σελίδα της οικογένειας στο Facebook που καταγράφει το δύσκολο ταξίδι.

🚨 🇺🇸 Another attack on Christians!



The shooter at Grand Blanc Church in Michigan has been identified.



A 40-year-old Iraq War veteran and former U.S. Marine, Thomas Jacob Sanford, drove his GMC truck into a Latter-day Saints church in Grand Blanc Township, Michigan, during… pic.twitter.com/NnHlibsHp2 — WhiteHouse (@WhiteHouseIce) September 28, 2025

Η ιατρική κατάσταση του παιδιού είχε οικονομικό αντίκτυπο στην οικογένεια, με ένα τοπικό άρθρο ειδήσεων να αναφέρει ότι ο Σάνφορντ πήρε άδεια από την εργασία του ως οδηγός φορτηγού για την Coca Cola για να είναι με τον γιο του.

«Μην θεωρείτε ποτέ δεδομένη την απόκτηση υγιών παιδιών», φέρεται να είχε γράψει ο Σάνφορντ.

«Είμαστε περήφανοι για το παιδί μας. Πέρασα τέσσερα χρόνια στο Σώμα Πεζοναυτών και ήμουν στο Ιράκ και αυτό εξακολουθεί να είναι το πιο μοναδικό πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», τόνιζε.

Άλλες αναρτήσεις στο Facebook δείχνουν ότι ο Σάνφορντ ήταν κυνηγός, ποζάροντας με ελάφια και άλλα θηράματα.

Τραμπ: «Άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών»

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ο τυφώνας Μπουαλόι σαρώνει το Βιετνάμ – Ένας νεκρός και 12 αγνοούμενοι (videos/photos)

Από τη διπλωματία μέχρι το ποδόσφαιρο, το Ισραήλ γίνεται παρίας στη διεθνή σκηνή

Το φιλοευρωπαϊκό αποτέλεσμα των εκλογών της Μολδαβίας είναι μια νίκη για τις Βρυξέλλες και μια ήττα για τη Ρωσία