Από τη διπλωματία μέχρι το ποδόσφαιρο, το Ισραήλ γίνεται παρίας στη διεθνή σκηνή

Το Ισραήλ βρίσκεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση στη διεθνή σκηνή, καθώς ο πόλεμος και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εντείνονται.

Η διεθνής καταδίκη κορυφώθηκε μετά τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και το άνευ προηγουμένου πλήγμα κατά της Χαμάς στο Κατάρ, ενώ έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά την κατηγορία, επιμένοντας ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα.

Κυρώσεις και οικονομική πίεση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, πρότεινε την αναστολή μέρους της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ενώ πολλές δυτικές χώρες έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, εποικιστικούς θύλακες και οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η Νορβηγία ανακοίνωσε αποεπένδυση από ισραηλινές εταιρείες, ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει εμπάργκο όπλων από κράτη όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι η χώρα βιώνει «είδος απομόνωσης» που μπορεί να διαρκέσει χρόνια, καλώντας σε ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και μείωση της εξάρτησης από το διεθνές εμπόριο.

Eurovision και ποδόσφαιρο

Η αντίδραση επεκτείνεται και στον πολιτισμό. Δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία δήλωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν την Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ στη Γάνδη ακυρώθηκε συναυλία της Φιλαρμονικής του Μονάχου με Ισραηλινό μαέστρο. Στο Χόλιγουντ, χιλιάδες καλλιτέχνες – μεταξύ των οποίων η Έμα Στόουν και ο Άντριου Γκάρφιλντ – δεσμεύθηκαν να μην συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα.

Και ο αθλητισμός δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Ποδηλατικός αγώνας ακυρώθηκε μετά από διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής ισραηλινής ομάδας, ενώ σε τουρνουά σκακιού στην Ισπανία απαγορεύθηκε στους Ισραηλινούς παίκτες να αγωνιστούν με την εθνική τους σημαία. Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανό αποκλεισμό από ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ενώ ποδοσφαιριστές όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχουν εκφραστεί δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων.

Συγκρίσεις με το απαρτχάιντ

Η πίεση θυμίζει σε πολλούς την παγκόσμια εκστρατεία κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, που οδήγησε σε οικονομικό, πολιτιστικό και αθλητικό αποκλεισμό. Ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στη Νότια Αφρική, Ιλάν Μπαρούχ, τόνισε ότι ο συμβολισμός της Eurovision ή του ποδοσφαίρου μπορεί να έχει βαρύ αντίκτυπο στην ισραηλινή πολιτική, όπως συνέβη τότε με τη Νότια Αφρική.

Η εκστρατεία «Boycott, Divestment, Sanctions» (BDS), που ξεκίνησε από την παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών, κερδίζει νέα δυναμική μετά από χρόνια περιορισμένης απήχησης. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, συχνές διαδηλώσεις ζητούν κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων, πιέζοντας την κυβέρνηση Νετανιάχου.

ΟΗΕ και διεθνής διπλωματία

Η απομόνωση φάνηκε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αρκετές χώρες – μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς – αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος. Ανάλυση ψηφοφοριών δείχνει μείωση της στήριξης προς το Ισραήλ, ακόμη και από παραδοσιακούς συμμάχους, αν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν σταθερή πολιτική κάλυψη.

Η έρευνα του ΟΗΕ για γενοκτονία στρέφει εκ νέου το βλέμμα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο ήδη έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, περιορίζοντας σημαντικά τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Η πρόσφατη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη έγινε με παράκαμψη του γαλλικού και ισπανικού εναέριου χώρου.

Παρά τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να αντικρούσει τις κατηγορίες και να στηριχθεί στην αμερικανική συμμαχία, η χώρα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρη διπλωματική, οικονομική και πολιτιστική πίεση. Το αν η απομόνωση αυτή θα αποδειχθεί προσωρινή ή θα λάβει χαρακτήρα αντίστοιχο με της Νότιας Αφρικής παραμένει ανοιχτό ερώτημα, ιδίως όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα χωρίς ορατή λύση.

