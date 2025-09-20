Eurovision: Ανησυχούν οι διοργανωτές για το κύμα των αντιδράσεων, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ – Η Γερμανία επικρίνει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ

Η χώρα που φιλοξενεί φέτος τη Eurovision, η Αυστρία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιθυμεί να κρατήσει τον διαγωνισμό μακριά από πολιτικές συγκρούσεις και να αποτρέψει ενδεχόμενα μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE ψήφισε την Τρίτη υπέρ της αποχώρησης από τη Eurovision του 2026, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, έγινε έτσι η πέμπτη χώρα που υιοθετεί ανάλογη στάση.

Ήδη Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν το ίδιο, ενώ το βελγικό δίκτυο VRT δήλωσε ότι στηρίζει τη θέση τους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, απέστειλε επιστολή στους ομολόγους της από τις έξι χώρες, εκφράζοντας ανησυχία ότι τα μποϊκοτάζ μπορεί να προκαλέσουν διχασμό, χωρίς να βελτιώσουν την κατάσταση στη Γάζα.

«Ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας που φιλοξενεί τη Eurovision, ανησυχώ βαθιά για τον κίνδυνο ρήξης μεταξύ των μελών της EBU σχετικά με το ζήτημα αυτό», ανέφερε στην επιστολή της που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Eurovision είναι μια γιορτή μουσικής και ενότητας και όχι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, φωνές από διάφορες πλευρές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ, με την κυβέρνηση της Βιέννης να επιδιώκει ισορροπία και να διαφυλάξει την εικόνα του διαγωνισμού.

Με λίγα λόγια, η Αυστρία θέλει το σύνθημα της Eurovision να παραμείνει «United by Music» και όχι «διχασμένοι από την πολιτική».

Κανένας λόγος για μποϊκοτάζ, λέει η Γερμανία

Ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού επέκρινε σήμερα τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εφόσον συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ.

«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ’ αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ’ αυτόν.

Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.

«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.

«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.

Στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Το αδιαχώρητο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση – «Κανείς δεν μας έλεγε τι συμβαίνει»

Δουβλίνο: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 2 του αεροδρομίου λόγω ύποπτου αντικειμένου (Videos/Photos)

«Ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει»: «Φωτογραφία αποχαιρετισμού» των 48 Ισραηλινών ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς